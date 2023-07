Tu Fiesta con Claudia Lozano: celebramos el cumpleaños de la presentadora de Show Caracol

Claudia Lozano es uno de los mayores referentes del periodismo de entretenimiento en el país y por eso quisimos celebrar su natalicio en la sección Tu Fiesta . Nació en Medellín, Antioquia, el 19 de julio de 1982, la paisa de sangre chocoana estudió hotelería y turismo, carrera que no ejerció a cabalidad pues inició su viaje en el mundo del modelaje con tan solo 20 años.

Gracias a su 1.80 cm de estatura, imponente belleza y llamativos rasgos deslumbró y cautivó la atención del diseñador John Miranda quien se convirtió en el boleto directo que la llevaría a debutar en Colombiamoda en el año 2001, pasarela donde fue premiada como modelo revelación. Con su poca experiencia, pero con un gran carisma y talento se robó el corazón y las miradas de los asistentes, prensa y diseñadores del país.

“El modelaje me ha dado demasiadas alegrías, fue un camino por el mundo de las pasarelas maravilloso”, confesó la presentadora.

Desde niña siempre soñó con ser reina, un deseo que se materializó cuando fue coronada como la ‘Barbie negra de Colombia’, en donde representó a Antioquia. Una aspiración que no duró mucho, pues se dio cuenta que lo suyo eran las pasarelas.

Desde entonces, su carrera como modelo se disparó trabajando para grandes marcas nacionales e internacionales, dando saltos agigantados en este mundo y participando en una campaña para una reconocida colección de relojes. Su carrera creció como espuma e incluso llegó a ser comparada como la ‘Naomi Campbell colombiana’.

“He tenido unos grandes maestros y compañeros, unos muy buenos jefes que me han ayudado a crecer hasta donde estoy hoy. Me siento súper orgullosa de lo que he logrado”, aseguró Claudia.

La presentadora es amante de la moda y se ha convertido en todo un ícono y referente de belleza colombiana, ha trabajado con diseñadores nacionales e internacionales y participado en portadas de revista y pasarelas. También se dejó seducir por la actuación con su participación en la película ‘El carro’ dirigida por Dago García en el año 2003, una vocación que desde muy joven también quiso conocer, y que a pesar de que el largometraje tuvo gran acogida, la presentadora decidió tomar otro rumbo lejos del séptimo arte.

Claudia ha sido nominada en varias ocasiones en los Premios TVyNovelas a mejor presentadora de farándula; y el 26 de mayo del presente año, fue una de las 30 galardonadas por ser una ‘mujer orgullo de Colombia’, siendo reconocida por enaltecer al país con su labor. El premio fue entregado por la Fundación Reconciliación Futuro.

Actualmente, y desde el 2007, es una de las presentadoras de Show Caracol, la sección de farándula y entretenimiento de Noticias Caracol, donde conduce el noticiero del mediodía, realiza informes y cubrimientos especiales.

Su trayectoria y carrera hacen de ella una profesional digna de reconocer, por eso, quisimos celebrar su cumpleaños en Tu fiesta. Aquí recordó un poco de sus mejores años en pasarela, se le midió a responder preguntas y hacer algunos retos en donde conoceremos un poco más de su personalidad.