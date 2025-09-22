En las últimas horas, Andrea Valdiri ha dado de qué hablar por la relación que tiene con su novio Juan Daniel Sepúlveda. En su Instagram, en donde acumula más de nueve millones de seguidores, ha mostrado lo enamorada que está y lo feliz que es con él.

Cuál fue el regalo del novio de Andrea Valdiri a ella

Precisamente, se conoció que él quiso tener un detalle muy especial por el Día del Amor y la Amistad. En sus historias compartió el texto que acompañaba el regalo. “Gracias por ser mi persona favorita. En este día quería regalarte algo especial y lo mejor, llega el martes. Es un iPhone 17”, expresó. Después esto, la bailarina barranquillera le dijo: ”te amo, pechiche, de mi vida”.



Andrea Valdiri presumió del regalo de casi 7 millones de pesos que su novio le dio Foto: Instagram @sepulv.jjd

Es de resaltar que, desde el 11 de mayo de este año en curso, subieron la primera foto juntos. Él no podía ocultar lo mucho que la quiere y lo orgulloso que está de ella. En la imagen los estaban enviándole un beso a la cámara mientras montaban en un carro especial para la tierra. Asimismo, revelaron lo feliz que estuvieron en aquel paseo como novios.

En su feed de Instagram, en donde él tiene más de 211 mil fans, ha posteado todos esos momentos únicos junto a Valdiri. En varias oportunidades han dejado claro que están en su mejor época y que no importan los comentarios negativos, porque ellos seguirán evidenciando que el amor todo lo puede.

Hace unos días, específicamente el seis de septiembre, él publicó una foto en la que se le ve todo el rostro. Allí lució sin gafas y varios no perdieron la oportunidad para recordarle a Felipe Saruma, la pareja que tuvo Andrea hace unos años. Ellos terminaron bien, pero fue una noticia que impactó a la farándula. Llevaban 24 meses de casados, pero todo cambió de un momento a otro.

Muchos se han preguntado qué fue lo que ocurrió, ya que estaban muy enamorados y hasta se fueron a Europa a celebrar el cumpleaños de ella. Cuando regresaron no los vieron a ver y a finales del 2023 confirmaron su ruptura. Algo que impactó a los internautas, pero después cada uno salió afirmando que no fue por terceros, y que era momento de terminar con su amor.