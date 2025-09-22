Pareja de B-King comparte emotivo mensaje tras la muerte del artista: "Qué dolor"

Este 22 de septiembre se conoció la triste noticia de que Bayron Sánchez Salazar, más conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, llamado como DJ Regio Clown fueron encontrados sin vida en México. Precisamente la Fiscalía del país dirigido por Claudia Sheinbaum fue la que confirmó el hallazgo de los cuerpos en el municipio de Cocotitlán.

Pareja de B-King se pronuncia por su muerte

A raíz de esto, la mujer que al parecer era su novia, conocida como Angie Miller no dudó en enviarle un mensaje emotivo a la familia y pronunciarse por este hecho que ha dejado a todo el mundo del entretenimiento en shock.



"No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta. En donde quieres que estés te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor", empieza expresando. Luego de esto, compartió un video muy especial en donde se estaban riendo, se daban besos y se decían lo mucho que se querían.

