Caracol TV  / Actualidad  / Marcela Reyes reaccionó a confirmación de la muerte de su expareja B-King

Marcela Reyes reaccionó a confirmación de la muerte de su expareja B-King

La DJ colombiana envió un sentido mensaje lamentando el fallecimiento de su expareja, el artista B-King, y expresó sus condolencias a sus familiares. Lee acá lo que dijo.

Marcela Reyes se pronunció tras confirmación de la muerte de B-King.
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 22 de sept, 2025

