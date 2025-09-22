Marcela Reyes reaccionó a confirmación de la muerte de su expareja B-King

Este 22 de septiembre fueron hallados sin vida en México los cuerpos de los dos artistas colombianos B-King y Regio Clown, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el martes 16. El músico colombiano, cuyo nombre real era Bayron Sánchez, y el artista Jorge Herrera fueron identificados por sus familiares este lunes, según confirmó la Fiscalía de ese país.

Reacción de Marcela Reyes a muerte de B-King

Tras conocerse la noticia, Marcela Reyes, reconocida DJ colombiana y exesposa de B-King, con quien compartió cerca de siete años de relación, rompió el silencio a través de sus historias de Instagram, donde escribió un mensaje cargado de dolor:

“Hoy me cuesta encontrar las palabras. ¡Estoy devastada! En medio de un mundo lleno de ruido, me encuentro enfrentando un dolor tan inmenso que no tiene palabras. Mientras allá afuera la vida continúa, llena de señalamientos injustos, yo cargo con una serie de situaciones difíciles, y solo encuentro refugio y consuelo en Dios”.

Mensaje de Marcela Reyes tras muerte de B-King. Foto: Instagram @marcelreyes

La artista también recordó lo que significó el cantante en su vida y en la de su hijo: “Me quedo con los siete años compartidos, llenos de recuerdos imborrables que no solo llevo en mi corazón, sino también mi hijo Valentino, quien creció junto a Bayron y guarda en su memoria momentos que solo sabemos nosotros”.

Finalmente, Reyes pidió fortaleza para la familia del artista: “Hoy solo le ruego a Dios que lo reciba en sus brazos, que le dé descanso eterno y que derrame fortaleza sobre su mamá, su hermana y toda su familia. Que puedan sentir paz en medio del dolor, y que el amor que Bayron dejó siga siendo una luz en este mundo tan oscuro”.

Lo último que se supo de B-King y Regio Clown

El medio mexicano Grupo Fórmula reveló que la última vez que estos artistas tuvieron contacto con sus familiares fue cuando se dirigían al gimnasio en Polanco, un barrio exclusivo de México. Frente a esto, están revisando las cámaras de seguridad y todo el trayecto que las personas desaparecidas realizaron para hacer ese croquis y dar con los detalles de este caso.

