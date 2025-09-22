Hallan dos cuerpos en México que serían de B-King y DJ Regio Clown, artistas colombianos

Según indica el reportero Leopoldo Espejel, la Fiscalía de México confirmó el hallazgo de dos cuerpos que corresponderían a las características a Jorge Herrera, más conocido como B-King, y Byron Sánchez, llamado Regio Clown.

Qué se sabe de B-King y Regio Clown

En el medio Grupo fórmula destacaron que, hasta el momento, las autoridades se encuentran aún con las investigaciones para determinar si realmente se trata de los colombianos, a quienes encontraron sin vida. Asimismo, no han especificado en qué lugar del país americano fueron ubicados. Es de resaltar que, dicen que podrían tratarse de ellos, por los tatuajes, por lo cual, están esperando los análisis de ADN para confirmar quienes son realmente.



Por otra parte, revelaron que la última vez que estos artistas tuvieron contacto con sus familiares fue cuando se dirigían al gimnasio en Polanco, un barrio exclusivo de México. Frente a esto, están revisando las cámaras de seguridad y todo el trayecto que las personas desaparecidas realizaron para hacer ese croquis y dar con los detalles de este caso.

Es de destacar que, recientemente, se conoció el último mensaje de la expareja de Marcela Reyes. Según indican las primeras versiones, él habría tenido contacto con su hermana Stefanía antes de llegar al centro en el que estaban realizando ejercicio. Asimismo, su mánager Juan Camilo Gallego dio una entrevista a Blu Radio y habló acerca de ello con más detalle.

Él indica que B-King tuvo una conversación con una amiga que se llama Carolina. Según relató, el joven le tenía que decir algo. Asimismo, que entre Gallego y él dialogaron alrededor de las 4:00 p.m. y que allí no evidenció ningún problema en el artista. Por otra parte, confirmó que en realidad llegar al lugar para ejercitarse y que posteriormente iban a cenar a las 7:30 p.m.

Por otra parte, su mánager afirma que última ubicación de la expareja de Reyes le dio en un punto que estaba 45 minutos del barrio exclusivo de México. En la entrevista que concedió afirmó que espera que sea un secuestro y poder ver a su amigo de nuevo con vida, para seguir trabajando como lo han hecho hasta el momento. Por el momento, las autoridades del país latinoamericano estarán confirmando si realmente murió B-King.