Tormenta de pasiones
Hallan dos cuerpos en México que serían de B-King y DJ Regio Clown, artistas colombianos

Hallan dos cuerpos en México que serían de B-King y DJ Regio Clown, artistas colombianos

Según indicó Grupo Fórmula, un medio mexicano, la Fiscalía del país americano confirmó el hallazgo de aquellos cuerpos, pero dice que aún se estudia si corresponden a los de los DJs colombianos.

