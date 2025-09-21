Marcela Reyes se presentó en la boda de Paola Usme, exparticipante del Desafío, y habló de su ex

Después de cinco años de relación, Paola Usme y Potro dieron el “sí” en lo que muchos ya llaman el matrimonio del año. El evento reunió a familiares, amigos cercanos y reconocidas figuras del entretenimiento. El encargado de registrar cada detalle fue Johncito Preguntón, quien en exclusiva mostró el vestido de la novia y los momentos más tiernos de la ceremonia.

Lee más: Deisy, del Desafío, se fue de su casa a los 13, vivió en la calle y fue maltratada por un exnovio



Entre los invitados destacó la presencia de Manuela Gómez, quien confesó estar soltera desde hace un tiempo, pero disfrutando plenamente de esta etapa. También asistió la Barbie colombiana, quien recién operada aseguró que el 2026 será el año en que ella también llegará al altar. Por su parte, la modelo Claudia Castro viajó desde Miami para acompañar a la pareja, mientras que Tebi Bernal, recordado por su participación en el Desafío 2017, declaró que si pudiera, regresaría al reality sin pensarlo dos veces.

Otra de las apariciones más comentadas fue la de Cintia Cossio, quien asistió a tan solo 20 días de su cesárea. La creadora de contenido mencionó que se quedaría poco tiempo, ya que debía continuar con su proceso de recuperación y los cuidados especiales en su dieta.



Marcela Reyes habló de B King

El momento más emotivo de la noche lo protagonizó Marcela Reyes, quien no solo interpretó varios temas musicales, sino que también respondió sobre la difícil situación de su exesposo, B King, desaparecido en México. “No es un tema que quiero tocar mucho, me quebranto, no me corresponde y hay cosas que duelen mucho”, expresó. La artista agregó que mantiene contacto únicamente con la madre del joven y que confía en que, con la ayuda de Dios, pronto aparecerá.

Lee más: A un año de su accidente, Laura Villamil asegura que no es cierto que la indemnizaron

Publicidad

Al cierre de la celebración, Paola y Potro confirmaron que “ganó el amor y la constancia”. Su plan ahora es disfrutar de una luna de miel en Dubái y Arabia Saudita, destinos que marcarán el inicio de su nueva vida juntos.

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.