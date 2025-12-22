Publicidad

Por qué Aida Victoria Merlano terminó en el hospital días antes de Navidad - CaracolTV

Pocas horas antes de mostrarse en la clínica, Aida Victoria Merlano se pronunció sobre la supuesta transferencia que le hizo Juan Tejada para el mantenimiento de su hijo, Emi.

Aida Victoria, al hospital tras sufrir desmayo; dijo que estuvo a punto de convulsionar

La influenciadora mostró en las historias de su cuenta oficial de Instagram que terminó en la clínica debido al estrés que ha venido enfrentando en las últimas semanas.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 22 de dic, 2025
Qué le pasó a Aida Victoria Merlano poco antes de la llegada de la Navidad.