Aida Victoria, al hospital tras sufrir desmayo; dijo que estuvo a punto de convulsionar

La creadora de contenido digital preocupó a sus más de 8 millones de seguidores en Instagram este 22 de diciembre al mostrarse desde la clínica, lugar al que llegó justo después de unirse a un en vivo con Emiro para celebrar un nuevo día de la Novena de Aguinaldos y de enfrentar un rumor que surgió respecto a su expareja sentimental, Juan David Tejada.

Qué le pasó a Aida Victoria Merlano antes de Navidad

La joven publicó una fotografía que le tomaron mientras permanecía acostada en la camilla del hospital. De acuerdo con la información que concedió, se trató de un problema derivado del estrés que ha venido manejando en las últimas semanas.



"Yo soy superbrava para aguantar dolor y ayer me estaba aguantando un dolor abdominal horrible hasta que me desmayé y casi convulsiono. Resulta que se me inflamaron los intestinos de tanto estrés y el cuerpo somatiza todo lo que no puede descargar, así que colapsó", contó.





Posteriormente, reflexionó sobre la importancia de elegir muy bien las batallas que cada persona desea lidiar, pues estas situaciones pueden afectar físicamente a quienes las enfrentan.

"Conclusión: eres un ser humano y por más fuerte que te creas, tu cuerpo físico no puede con todo. Elijan bien con qué quieren lidiar y suelten lo que no vale la pena", concluyó.

Es necesario mencionar que horas antes de brindar detalles sobre su estado de salud, Aida Victoria apareció en la misma plataforma para aclarar un tema económico en el que se vio involucrada con el padre de su hijo Emi, conocido también como 'El Agropecuario'.

La polémica inició porque se viralizó un video en donde un creador de contenido aseguraba que Tejada le había mostrado captura de una generosa transferencia a Aida Victoria; por lo que ella aclaró que ese proceso tuvo efecto luego de que ella se viera en la obligación de pagar tres meses de arriendo del apartamento de las hermanas, pues su empresa podría verse comprometida en caso de no cancelar la cifra.

"Él nunca me ha dado un peso y si yo soy una mentirosa, que saque sus pruebas, pero a mí no me difame", concluyó.