Carolina Ramírez está embarazada
'La Reina del Flow 3'
Por qué pelean Zambrano y Valentina en el ‘Desafío’ antes de conocer el castigo del ciclo - CaracolTV

Valentina lanza insulto tras comentario de Zambrano sobre el castigo: “Ustedes son 8”

Durante la llamada de Andrea Serna, antes de la prueba en el Box Amarillo, la girardoteña tiene un roce con el deportista olímpico tras responder qué castigo tendría miedo de enfrentar.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de feb, 2026
