En vivo
Pura diversión
Síguenos en:
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Juan Tejada habría sugerido que Aida Victoria le fue infiel; la influencer no se quedó callada

Juan Tejada habría sugerido que Aida Victoria le fue infiel; la influencer no se quedó callada

'El agropecuario' apareció en redes cantando el más reciente lanzamiento musical de Yeison Jiménez que habla de una ruptura amorosa producida por una infidelidad.

Usuarios aseguran que Aida Victoria y Juan Tejada se están lanzando indirectas en redes sociales.
Usuarios aseguran que Aida Victoria y Juan Tejada se están lanzando indirectas en redes sociales.
Foto: Instagram @aidavictoriam y @jdt21_5
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 23 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad