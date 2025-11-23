Juan Tejada habría sugerido que Aida Victoria le fue infiel; la influencer no se quedó callada

La expareja de Aida Victoria vuelve a ser noticia en las plataformas digitales luego de publicar un video en su cuenta oficial de Instagram en el que aparece cantando el exitoso tema musical 'Se acabó', gesto que fue interpretado por los usuarios de Internet como una indirecta para la creadora de contenido digital.

"No voy a dejar que se acabe mi vida por un mal amor que dejó mil heridas. Prefiero volver de nuevo a la cantina y sacar los cabellos para ver quién se anima. Si se acabó, ya se acabó, llorar por quién, ¿quién se murió? Si yo fui fiel, pero ella no. A la final no soy yo el que perdió", se le escuchó cantando a 'El Agropecuario' mientras montaba a caballo.

La hija de la excongresista no se quedó callada, pues apareció en las historias de su red social para hacer una publicación que fue vista como una clara indirecta para su ex: "Qué encarte tan. 🐸🐶 Si nos organizamos fuera del operador, de pronto le cortan el plan", escribió la joven junto a un meme.



A pesar de que ninguno de los dos reveló públicamente de quién estaban hablando, sus seguidores se atrevieron a vincularlos en la polémica teniendo en cuenta la pelea que tuvieron luego de la llegada de Emi a sus vidas. De acuerdo con la influencer, ellos pusieron punto final a su relación casi tres días después de que ella diera a luz. Asimismo, indicó que ella se ha encargado de responder por todos los gastos de su hijo y hasta acusó al ganadero de haberla "robado" durante el proceso de compra de un vivienda que buscaba asegurar el futuro del bebé.

Ante el cruce de comentarios en redes, Aida Merlano se pronunció en las plataformas digitales, indicándoles a ambos que debían bajarle un poco a la discusión teniendo en cuenta su calidad de padres de familia, añadiendo que ahora mismo lo más importante es el trabajo que deben realizar para darle un buen futuro al recién nacido independientemente de las diferencias que puedan llegar a tener.

