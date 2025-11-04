Aida Victoria expuso frase con la que Juan Tejada la "obligó" a recuperar su figura

Desde que se dio a conocer su ruptura con Juan Tejada y las discusiones que han tenido desde el nacimiento de su hijo Emiliano, la creadora de contenido digital se ha sincerado en varias oportunidades con su comunidad acerca de cómo ha vivido este proceso, demostrando que la relación no se habría terminado en términos tan amigables como él lo hizo ver inicialmente.

Hace poco, la hija de la excongresista concedió una entrevista para 'La Poción' en donde contó el desplante que le hizo su expareja días después de haber dado a luz.

"Cuando terminé mi relación el man me dijo 'igual yo ya no te veía como mujer', cuando ese man me dijo eso yo dije ¿sabes una cosa? Esta frase o me puedo tumbar en el subsuelo y me puede enredar en mis cobijas y volverme nada o va a ser el motor por el que yo me voy a poner más buena", explicó.



Por este motivo, al día siguiente de aquel encuentro, decidió empezar la dieta, inscribirse de nuevo al gimnasio y recuperar poco a poco la normalidad en su vida, a pesar de que se encontraba en plena etapa de recuperación. Adicionalmente, recordó que estaba aún delicada debido a que continuaba usando el pañal posparto, lo que le incomodaba a lo hora de realizar varias tareas en su vida cotidiana.

"Andar en pañal es una sensación superhumillante y dije me voy a poner para mí. Un 2 de agosto me dijo eso y un 4 de agosto mucha gente me decía 'este post parece de mujer resentida'. Claro que era un post de mujer resentida, obvio, era como 'ah, ¿no me ves como mujer?' Venga, y tiré mi post cuando me veía divina", explicó.

Pelea de Aida Victoria con Juan Tejada después de su ruptura

Luego de conocerse que decidieron separar sus caminos, la mujer apareció en redes sociales para asegurar no solo que ha sido la única que ha respondido económicamente por su bebé, sino también para acusar a su expareja sentimental de presunto robo en la compra de una finca para el niño que venía en camino y supuestos comportamientos violentos en contra de ella.

A pesar de los señalamientos, no se conoce que Aida Victoria haya emprendido algún tipo de medida legal contra 'El Agropecuario'.