Aida Victoria, en medio de polémica con su ex, apareció dando un espectáculo en una fiesta

En una verdadera polémica se encuentra envuelta la creadora de contenido digital y el padre de su hijo Emiliano luego de que expusieran conversaciones de WhatsApp en las que probaban que no terminaron de una forma tan amigable como inicialmente se creyó. El pasado 27 de octubre se viralizó un video de la influenciadora disfrutando de una fiesta mientras habla abiertamente de la relación que sostuvo con 'El Agropecuario'.

Video de Aida Victoria hablando de su ex en una fiesta se viraliza

En la grabación se observa a la creadora de contenido digital bailando junto a un conjunto vallenato; por lo que aprovecha la ocasión para tomar el micrófono y emitir un mensaje que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, pues se lo dedicó directamente a Juan Tejada, su expareja sentimental y el padre de su hijo recién nacido.



"Y para mi ex, sí es cierto que tengo problemas mentales. Sí tengo, pero saca tus pruebas (...) Muchas gracias a Los Fieles del Vallenato, mi ex jamás haría parte de esta agrupación", se le escuchó decir en medio del encuentro mientras interpretaba el exitoso tema musical 'La plata' de Diomedes Díaz.



Las reacciones por parte de los usurarios de Internet no se hicieron esperar: "Aida, mamita, nadie jamás me hará odiarte 😍🔥 jajajaja ❤️❤️❤️", "Eso bebé alócate que acá te defendemos", "Se hace la superada para las redes, y después sale chillando a moco tendido 🤡🤣", son algunos de los mensajes que de destacan en las redes sociales.

La influenciadora ha dividido opiniones en las plataformas digitales por las declaraciones que ofreció luego de anunciar oficialmente su ruptura. 'El agropecuario' no pasó desapercibido, pues aseguró que si ella aparecía en redes para criticar a cada uno de sus exnovios y echarles en cara lo que en algún momento hizo por ellos, la convertía en el principal problema, pues no estaba en la capacidad de solucionar los inconvenientes sin compartirlo con las demás personas.

Tejada también recuperó sus redes sociales y anunció que en esta instancia de la discusión solo quiere tener paz, por lo que prefiere quedar como el villano que defenderse cuando miles de personas están en su contra.