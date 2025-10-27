'La policía más famosa de Colombia' expuso que el ex de Aida también le escribió por años

En una verdadera polémica se encuentra envuelta la creadora de contenido digital luego de que expusiera una serie de conversaciones con su expareja sentimental y lo acusara no solo de ser "agresivo", sino también de haberla robado presuntamente en el proceso de compra de una finca. Ante la discusión en redes sociales, se sumó la declaración de Alexa Narváez, más conocida como 'La policía más famosa de Colombia'.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la mujer expuso capturas de pantalla de los mensajes que le enviaba 'El agropecuario' en redes sociales y que aparentemente ella nunca contestó. Según explicó, el hombre estuvo intentado llamar su atención durante algunos años, ejercicio que presuntamente replicó con la hija de la excongresista.

"Vi las historias de Aida y me dio como malgenio interno... Este tipo de hombres qué se creen. Amenazan a una mujer recién parida, le dices de todo lo peor", escribió en la red.



En el video, la mujer aprovechó para hacer scroll en todo el chat, por lo que se apreciaron mensajes como: "Déjame conocerte, ¿sí? Mujer linda", "Qué hermosa eres, déjame conocerte, ¿sí?", "Estás muy hermosa", "Linda", "Mamasita, cómo hago para conocerte. Déjame invitarte donde tú quieras, ¿sí?", "Por ti lo que sea. A dónde se deja invitar pues", "Linda, buenas noches, hoy te vi", "Se te ve hermoso ese uniforme", entre otros.

La mujer les pidió a sus seguidores interpretar esta información como lo consideraran mejor y realizó la siguiente pregunta: "¿Es merecedor de una mujer como Aida?".



¿Quién es 'La policía más famosa de Colombia'?

Es una policía colombiana que ha llamado particularmente la atención por su atractivo físico. En su cuenta oficial de Instagram recoge más de tres millones de seguidores y ha aclarado en algunas oportunidades que esta corresponde a una cuenta personal y no a una cuenta institucional, por lo que crea contenido relacionado con estilo de vida, moda, hábitos saludables y demás.

Además de su presencia en redes sociales, promociona productos para la pérdida de peso, por lo que le saca provecho a su esbelta figura.