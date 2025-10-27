En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / Murió la madre de Iker, 'El Niño Millonario' que se hizo famoso por trabajar con Karol G

Murió la madre de Iker, 'El Niño Millonario' que se hizo famoso por trabajar con Karol G

La familia del pequeño anunció la noticia en la cuenta oficial de Instagram del pequeño. La mujer enfrentaba una enfermedad en los riñones que, al parecer, se complicó.

Íker, el niño que trabajó con Karol G en el lanzamiento de 'Mañana será bonito', está de luto.
Foto: Instagram @karolg y 'Mañana será bonito'.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 27 de oct, 2025

