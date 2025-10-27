Murió la madre de Iker, 'El Niño Millonario' que se hizo famoso por trabajar con Karol G

La industria del entretenimiento está de luto y acompaña en su dolor a Íker, el niño que se hizo famoso gracias a que trabajó junto a 'La Bichota' en el lanzamiento de 'Mañana será bonito'. La noticia la dio a conocer su familia a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde pidió apoyo para que el menor pudiese sobrellevar esta situación.

Según dieron a conocer, el deceso de Miriam Guadalupe Arizpe García se produjo el 24 de octubre luego de enfrentar una condición de riñones poliquísticos hereditarios, lo que había afectado su estado de salud desde el 2022, año en el que le fue diagnosticado el problema.

"Partió del plano terrenal para vivir en el paraíso, gracias a todos los que siempre han estado al pendiente, les pedimos que desde su hogar se tomen un espacio para pedir por su eterno descanso y por la familia Arizpe García, siempre en nuestro corazones 'MI LUPE' 🕊️🤍", se lee en la publicación.

Junto al emotivo mensaje, agregaron un video que recoge varias fotografías que le tomaron a la mujer en reuniones familiares, salidas y demás momentos enriquecedores para la familia.

De inmediato, varios usuarios de Internet se solidarizaron con la noticia y le enviaron mensajes de fortaleza al pequeño: "Lo sentimos muchísimo, con el corazón y el alma… Estamos contigo", "Mi más sentido pésame, 🙏🥺estamos contigo Íker ❤️", "Nuestro más sentido pésame amiguito. ❤️‍🩹 Les mandamos un fuerte abrazo a ti y a tu familia. QEPD tu mamita 🕊️❤️", "Mucha fuerza 🙏🙏🙏🕊️🕊️", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

En julio de 2024, la intérprete de 'Cairo', 'Oki doki' y 'Gatúbela' dio a conocer el estreno de su nuevo álbum 'Mañana será bonito', ideal para el verano. Por medio de un clip que fue grabado en la playa, apareció en compañía de Íker cantando 'Si una vez', el exitoso tema musical de Selena Quintanilla.

Tras la aparición, el niño obtuvo gran reconocimiento, llegando incluso a recoger más de un millón de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde acostumbra a publicar contenido familiar e infantil.