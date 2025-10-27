Juan no llegó a la final del 'Desafío' como soñaba, pero sí sacó jugosa suma de dinero

"Tu historia en el 'Desafío' ha terminado", con estas palabras, Andrea Serna le informó al entrenador fitness que debía abandonar La Ciudad de las Cajas debido a la recomendación del equipo médico. El Súper Humano llegó este 27 de octubre al set de grabación de 'Día a Día' para conversar acerca de su paso por el programa y pronunciarse sobre sus momentos más polémicos que protagonizó en la competencia.

Durante la conversación con Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto y Carlos Calero, el modelo confesó que sacó una generosa suma de dinero del reality, recordando de esta forma que era de los participantes que más capital tenía en Gamma y que esto había llevado a que sus compañeros le pidieran poner un poco más para pagar gastos como el arriendo en Tobia, Cundinamarca.



Juan se quedó con la suma de 53 millones de pesos colombianos. Adicionalmente, también recibió un celular y una moto que obtuvo durante la competencia. A pesar de que esto es un reconocimiento a su desempeño en el terreno de juego, el concursante asegura que le hubiese gustado continuar en el juego para poner a prueba no solo sus cualidades físicas, sino también su fortaleza mental.

"Literal hubiera cambiado esa moto y ese celular por continuar en el juego", explicó.

El exintegrante de la casa naranja se pronunció sobre la relación que tenía con Katiuska. Según señaló, aunque sí se conocían antes de estar en el formato de Caracol Televisión, su amistad se limitaba a la competencias y a las jornadas de entrenamiento; sin embargo, fue sincero al mencionar que este vínculo se volvió mucho más estrecho cuando empezaron a competir en televisión, pues hicieron todo lo que estuvo a su alcance por apoyarse independientemente del equipo en el que estaban porque conocían muy bien las habilidades del otro.

