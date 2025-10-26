Actor Pedro Roda estuvo endeudado por 15 años: cuánto debía y cómo resolvió

El reconocido actor Pedro Roda, recordado por interpretar a Pablo en la exitosa telenovela ‘Bella Calamidades’, abrió su corazón en una reciente entrevista con La Red, donde habló de una de las etapas más difíciles de su vida. Con sinceridad, el artista confesó que llegó a vivir bajo un fuerte estrés por la falta de solvencia económica, una situación que afectó gravemente su salud física y mental.

Durante esa época, Roda acumuló deudas con los bancos que parecían no tener fin. Según contó, vivía con estrés por la falta de solvencia económica y las deudas con los bancos y se estaba enfermando físicamente por una úlcera. Su situación lo llevó incluso a buscar ayuda médica, pero los resultados fueron inesperados debido a que se dieron cuenta de que no tenía nada.

A pesar de los esfuerzos por salir adelante, el actor confesó que la carga económica se convirtió en una pesadilla que duró más de una década. Pedro Roda pasó aproximadamente 15 años pagando una deuda que ascendía a 30 millones de pesos, un compromiso financiero que le generó angustia y desesperanza.

En medio de ese panorama oscuro, el artista admitió que llegó a tener pensamientos extremos al ver que la deuda no disminuía. Pensó en atentar contra su vida, un momento que marcó un antes y un después en su historia personal. Sin embargo, su fortaleza y el amor de su familia se convirtieron en su mayor soporte.

Roda destacó que su esposa fue un gran apoyo, al igual que sus hijas, quienes no lo dejaron rendirse. Además, encontró en la marquetería una vía de escape emocional y una herramienta para reconstruir su estabilidad.

Ahora, el actor mira atrás con gratitud y esperanza, consciente de que su testimonio puede servir de ejemplo a quienes atraviesan momentos de dificultad económica o emocional.

