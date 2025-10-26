Despedida de Andrea Serna y Juan en el 'Desafío' que no emitieron en televisión sale a la luz

Uno de los momentos más conmovedores del programa de Caracol Televisión ocurrió el pasado 24 de octubre, cuando el integrante de Gamma tuvo que irse de la competencia debido a la lesión que presentó en el dedo de la mano. La noticia fue dada a conocer luego de que el equipo médico solicitara una revisión más a fondo del estado de salud del Súper Humano teniendo en cuenta el incidente que sufrió en el Box Blanco.

Mira también: Papá de Juan rompió el silencio tras la eliminación de su hijo por una lesión en el 'Desafío'



Sale a la luz despedida de Andrea Serna y Juan en el 'Desafío'

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora publicó una fotografía que fue tomada justo antes de que el competidor abandonara Tobia, Cundinamarca. Junto a la instantánea, le dedicó unas emotivas palabras teniendo en cuenta que su salida no se debió a una derrota en el Box Negro, sino a un tema de salud que le impedía dar su cien porciento en el terreno de juego.



Así fue la despedida de Juan y Andrea Serna en el 'Desafío del Siglo XXI'. Foto: Instagram @andreasernafotos

"Juan, cuánto nos dolió tu partida. Espero que te recuperes pronto y sucedan muchísimas cosas maravillosas en tu vida", escribió. El exomega no dudó en repostear la instantánea en sus propias redes, agradeciéndole de esta forma sus palabras.



Mira también: Manuela, eliminada del ‘Desafío’, tocó fondo por culpa de una decepción amorosa

Publicidad

Es necesario mencionar que la despedida del entrenador fitness estuvo cargada de mucha emoción para sus compañeros, pues se vio a varios participantes como Mencho, Tina y Katiuska visiblemente conmovidas por la noticia.

Fue, de hecho, esta última la que le deseó muchos éxitos a su amigo y lo tranquilizó al mencionar que lo consideraba el hombre más completo del juego: "Lo único que quiero decirle es que lo quiero muchísimo, que no se deje tumbar por esto porque yo sé lo difícil que debe ser este momento para él".

Publicidad

Mira también: El gesto de Juan con Potro al irse del 'Desafío' y que muchos no notaron: VIDEO

Por su parte, Serna cerró el encuentro mencionando: "Con 'Juan Remate' evidentemente se va un competidor de una cualidades extraordinarias, con un potencial enorme y siento mucho decir esto, Juan, de verdad que lo siento. Tu historia en el 'Desafío' ha terminado".

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.