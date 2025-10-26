En vivo
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI  / Despedida de Andrea Serna y Juan en el 'Desafío' que no emitieron en televisión sale a la luz

Despedida de Andrea Serna y Juan en el 'Desafío' que no emitieron en televisión sale a la luz

Durante el capítulo 80 del reality de los colombianos, la presentadora le informó al Súper Humano que debía despedirse de La Ciudad de las Cajas por recomendación médica.

