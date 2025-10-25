En vivo
Manuela, eliminada del 'Desafío', tocó fondo por culpa de una decepción amorosa

Manuela, eliminada del ‘Desafío’, tocó fondo por culpa de una decepción amorosa

La exintegrante de Omega, eliminada del Desafío, revela por qué le costaba relacionarse con los hombres y recuerda que se alejó del deporte, su familia y amigos por culpa de una expareja.

