Salpicaron a Myrian: equipo de Zambrano tiró pulla a los que querían que se acabara Gamma

A pesar de que el líder de los naranjas no ganó el Desafío de Capitanes que se desarrolló en el Box Amarillo, sí se quedó con la posibilidad de elegir junto a Myrian, su dupla, en el capítulo 110, cuáles serán los integrantes de la escuadra naranja en esta nueva etapa del programa.

Tras conocerse cómo quedaron Neos y Gamma, el equipo de trabajo de Zambrano se pronunció sobre la novedad en las historias de su cuenta oficial de Instagram. Allí lanzó una pulla para quienes deseaban que la escuadra se desintegrara de una vez por todas.

"¿Dónde están los que querían que Gamma bajara bandera? La casa Gamma sigue activa, y de Zambrano ni hablemos: es el dolor de cabeza de todos y lo seguirá siendo hasta que Dios lo permita", escribió.



Sofía expuso supuesto deseo de Myrian de desintegrar Gamma

Uno de los momentos más llamativos del episodio transmitido el pasado 11 de diciembre tuvo lugar cuando Sofía y Kevyn debatían a qué equipo eliminar del juego, pues la Súper Humana confesó que Miryan le había pedido hacer que Gamma bajara bandera y seleccionarla a ella para ser parte de Neos.

Esto, al parecer, iría en contraposición de Zambrano, su dupla, quien se ha caracterizado por llevar con orgullo el color y el nombre de su casa.

Es necesario mencionar que Gamma quedó conformado por Zambrano y Myrian (como líderes), Rosa y Gero, Valkyria y Gio, y Tina y Julio. Por su parte, Neos quedó integrado únicamente por una de las Súper Humanas que se incorporó a la competencia en la Carrera por Colombia y también por Kevyn (capitán), Rata y Valentina, Deisy y Potro, Isa y Leo.

Por el momento, los fanáticos de la producción están a la espera de conocer si en Gamma hablarán sobre la revelación que hizo la líder de los verdes en la conversación que sostuvo con Kevyn.

