Miryan quería que Gamma desapareciera
Equipo de Zambrano lanzó pulla para los detractores de Gamma en el 'Desafío' - CaracolTV

A pesar de que, según Sofía, Myrian quería que Gamma bajara bandera, la familia de Zambrano se pronunció y les envió pulla a los detractores de la escuadra naranja.

Salpicaron a Myrian: equipo de Zambrano tiró pulla a los que querían que se acabara Gamma

Después de conocerse cómo quedó conformado el nuevo Gamma, la familia de Zambrano se pronunció para irse en contra de quienes querían que la escuadra se extinguiera.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 12 de dic, 2025
Qué dijo el equipo de Zambrano sobre la reorganización de Gamma en el 'Desafío'.