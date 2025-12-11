Cuánto dinero ganaron Kevyn y Sofía en el 'Desafío': los Neos dejaron a sus rivales sin un solo peso

Los capítulos 109 y 110 fueron dos de los más emocionantes de esta temporada del ‘Desafío Siglo XXI’. En el primero se disputó el Desafío de Capitanes entre Kevyn, Potro y Zambrano, donde el representante de Neos logró imponerse.

Mira también: Familia de Potro se pronunció sobre su derrota en el Desafío de Capitanes frente a Kevyn



En el capítulo siguiente, las mujeres de cada equipo, Sofía (Neos), Deisy (Alpha) y Miryan (Gamma) se enfrentaron en el Box Amarillo, esta vez con muchísimo en juego.

Finalmente, Sofía se quedó con la victoria, dándole a Neos dos ventajas enormes junto a Kevyn: Quedarse con todo el dinero de los equipos y obtener el superpoder de decidir qué equipo bajaba a bandera.



¿Con cuánto dinero quedó Neos en el ‘Desafío’?

Tras una intensa prueba, Kevyn y Sofía lograron quedarse con una exorbitante suma: $477'220.000.

¿Cuánta plata tenían Alpha, Neos y Gamma?

En el capítulo del miércoles 10 de diciembre, Andrea Serna les pidió a los representantes de cada equipo revelar cuánto dinero habían reunido. Luego dejaron las cajas al frente antes de iniciar la prueba.

Estas fueron las cifras:



Neos: $44.500.000

$44.500.000 Gamma: $107.500.000

$107.500.000 Alpha: $325.200.000

De esta forma, ambos competidores del nuevo equipo del Desafío para esta etapa se quedaron con una gran suma de dinero y reorganizaron a su escuadra.

Mira también: Quién ganó el Desafío de Capitanes: Potro y Zambrano se dieron la mano en un obstáculo



No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.

