Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
Mencho habló de Yudisa
'Desafío'
'La Influencer'
Programación de Caracol

Cuánto dinero ganaron Kevyn y Sofía, de Neos en el ‘Desafío’: más de 400 millones de pesos

Sofía y Kevyn, representante de Neos, arrasaron en los Desafíos de Capitanes y se quedaron con toda la plata acumulada por los tres equipos. Esta fue la millonaria cifra.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Cuánto dinero ganaron Kevyn y Sofía en el 'Desafío': los Neos dejaron a sus rivales sin un solo peso

Sofía y Kevyn arrasaron en los Desafíos de Capitanes y se quedaron con toda la plata acumulada por los tres equipos. Esta fue la millonaria cifra que Neos logró reunir.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 11 de dic, 2025
Comparta en:
Cuánto dinero ganó Neos en el ‘Desafío’: el equipo les quitó el dinero a todos