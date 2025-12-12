¿Kevyn devolverá los 400 millones de pesos? Rosa hizo propuesta en el 'Desafío'

Kevyn y Sofía se convirtieron en los grandes protagonistas del Desafío de Capitanes que tuvo lugar en el Box Amarillo de La Ciudad de las Cajas debido a que resultaron ganadores. Con esta victoria no solo se quedaron con la posibilidad de elegir cuál casa bajaría bandera y de escoger de primeras a sus integrantes, sino también con la suma de más de 400 millones de pesos.

Rosa y Gero opinaron sobre las novedades del 'Desafío'

Los Súper Humanos visitaron en esta ocasión la Suite de ditu para relajarse antes de que inicie la nueva etapa en el programa. Allí reflexionaron sobre el bien que le hicieron al grupo al tomar la decisión de pagar el arriendo en el último ciclo e ignorar la propuesta de Zambrano y Leo de ir a Playa Baja, pues este gesto pudo debilitar a toda la escuadra.



Asimismo, se mostraron tristes al conocer que la mayoría de participantes perdió su dinero con la apuesta que se realizó en el Desafío de Capitanes y que Kevyn y Sofía se quedaron con el monto que recogieron desde que inició la competencia.



¿Kevyn devolverá la plata que se ganó con Sofía en el Desafío de Capitanes?

En medio de la conversación, la psicóloga aprovechó el espacio para mencionar el mensaje que escuchó, al parecer, de boca de Valkyria.

"Dice Valkyria que Kevyn le va a regresar la plata a ella, como que 'no, él me regresa la plata', pues que nos la regrese a todos si es tan buena gente. O sea, si se las va a regresar a ellos, que nos la regrese a todos, ¿verdad? Y lo amamos mucho", señaló.

Por el momento no se tiene conocimiento si este movimiento podría ser aprobado por la producción y tampoco se sabe si el actual campeón del reality ha considerado la posibilidad de compartir el monto con sus compañeros.

