Miryan quería que Gamma desapareciera
¿Kevyn devolverá los 400 millones de pesos? Rosa hizo propuesta en el 'Desafío' - CaracolTV

Kevyn y Sofía se quedaron con más de 400 millones de pesos luego de ganar las dos pruebas del Desafío de Capitanes, mientras que el resto de competidores se quedaron sin un solo peso.

¿Kevyn devolverá los 400 millones de pesos? Rosa hizo propuesta en el 'Desafío'

Rosa y Gero visitaron la Suite ditu luego del Desafío de Capitanes; allí conversaron sobre la victoria de Neos y el hecho de que Kevyn y Sofía se quedaron con todo el dinero.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 12 de dic, 2025
Qué dijeron Gero y Rosa sobre la plata con la que se quedaron Kevyn y Sofía después del Desafío de Capitanes.