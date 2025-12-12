Coincidencia de ‘La Usurpadora’ con la vida de Gabriela Spanic, la protagonista

La artista que está detrás de estos personajes de ‘La Usurpadora’, que se transmite en las mañanas de Caracol Televisión, es Gabriela Spanic, quien se convirtió en un fenómeno internacional gracias a su impecable interpretación dual. Lo que pocos imaginaban entonces era que la telenovela que la catapultó a la fama guardaba un paralelismo sorprendente con su propia vida.

Spanic, que se ha hecho varios retoques estéticos, nació en Venezuela en 1973 y, al igual que ls protagonista de la producción, tiene una hermana gemela: Daniela Spanic. Aunque no son idénticas en temperamento, sí comparten un extraordinario parecido físico que siempre llamó la atención del público. Esta coincidencia biográfica añadió un matiz inesperado al éxito de la novela: la actriz que encarnaba a dos gemelas ficticias era, en la realidad, parte de un dúo inseparable.

Con el paso de los años, la presencia de Daniela también se hizo visible en los medios, pues también se convirtió en actriz y presentadora. No obstante, no actuó en ‘La Usurpadora’, como muchos creen, aunque sí le ofrecieron participar, contó ella en una entrevista. No aceptó porque no tenía diálogos, sino que la idea era que ayudara a su hermana con las grabaciones.

Al igual que en la novela, hubo una época en la que las hermanas Spanic no tuvieron una buena relación e, incluso, pasaron 10 años sin hablarse. La razón, contó Gabriela en una entrevista, es que Daniela sufrió un derrame cerebral por el que estuvo en coma; cuando empezó a recuperarse, el entonces esposo de ella le dijo que Gabriela la había maltratado y que le tenía envidia, por lo que hubo un distanciamiento entre las dos. Después de una década, Daniela llamó a Gabriela para disculparse y se reconciliaron.



¿Quién fue el doble de ‘La Usurpadora’?

Aunque Spanic interpretó a las dos hermanas gemelas (a la villana y a la buena), sí hubo otra actriz que ayudó a la ex Miss Venezuela a grabar escenas cuando debían aparecer los dos personajes en pantalla.

Su nombre es María Morena y, según el escritor de telenovelas venezolano Alberto Gómez, fue escogida en un ‘castign’ porque tenía una anatomía similar a la de la actriz principal. No obstante, se le tuvo que pintar y cortar el cabello.