Así lucen Carlitos y Lisette, los niños de 'La Usurpadora', 27 años después

'La Usurpadora' es, sin duda, una de las producciones mexicanas más icónicas de la década de los 90 en América Latina no solo por el argumento de la historia y el drama que rodea a los personajes, sino también debido al elenco que la conformó, siendo Gabriela Spanic su principal estrella.

Quiénes son los niños de 'La Usurpadora' y cómo se ven actualmente

Carlitos y Lisette fueron los niños que se robaron las miradas hace casi 30 años debido a su ternura y talento para las camáras. El niño de ocho años fue interpretado por el actor Sergio Guerrero, quien actualmente mantiene una vida alejada del mundo del entretenimiento, aunque permanece activo en las plataformas digitales.



Es publicista y se dedica a organizar eventos. Adicionalmente, ha sido muy abierto con su vida sentimental, por lo que ha declarado en varias oportunidades que es gay y que apoya a la comunidad LGBTIQ+.

Por su parte, María Solares fue la encargada de darle vida a Lisette en la exitosa producción cuando tan solo tenía cuatro años. Debido a su corta edad, sus padres tomaron la decisión de alejarla del mundo de la farándula. En 2017 se graduó de Comunicación y ha utilizado justamente las redes sociales para dar a conocer su proyecto y también revelar detalles de su vida personal que pueden inspirar a los usuarios de Internet.



En más de una ocasión ha demostrado que se siente orgullosa de su participación en la telenovela. De hecho, creó una serie en YouTube conocida como 'Yo soy Lisette Bracho' en donde narra anécdotas poco conocidas de este proyecto y en la que recuerda momentos importantes de su infancia.



De qué trata 'La Usurpadora'

Paola conoce a una mujer que luce igual a ella. Decidida a cambiar de una vez por todas su suerte y estilo de vida, la mujer busca la forma de convencerla para que la reemplace en su hogar mientras ella disfruta de una viaje en compañía de su amante. Lo que no sabe Paola es que Paulina terminará enamorándose de su marido, aún sabiendo que esa relación creada con mentiras no puede tener lugar, y que se convertirá en una figura indispensable para la familia.

