En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en:
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Cómo terminaron las cosas entre Mencho y Yudisa: eliminada del 'Desafío' llora al recordarlo

Cómo terminaron las cosas entre Mencho y Yudisa: eliminada del 'Desafío' llora al recordarlo

Pese a que demostraron tener una bonita relación al inicio del reality, esto cambió cuando Yudisa realizó el enroque, sacando a Mencho de su equipo y reemplazándola por Valkyria.

Publicidad

Publicidad

Publicidad