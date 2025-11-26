Cómo terminaron las cosas entre Mencho y Yudisa: eliminada del 'Desafío' llora al recordarlo

Una de las amistades más recordadas del 'Desafío 2025' fue la conformada por la deportista olímpica y la capitana de Alpha, quienes se conocieron en Gamma y entablaron una bonita relación similar a la de madre e hija teniendo en cuenta su diferencia de edad. En diálogo con 'Día a Día', la exjugadora habló sobre lo mucho que le dolió la decisión que tomó su compañera de sacarla de la escuadra morada y enviarla directamente para Neos.

¿Mencho perdonó a Yudisa por haberla "traicionado" en el 'Desafío'?

En medio de la transmisión, la más reciente eliminada del formato aprovechó para decir que es una persona que se caracteriza por soltar rápidamente lo que le hace daño, pues cuando no lo hace termina sufriendo más de la cuenta.



"Cada quien tiene lo que tiene en su corazón para dar. El tema de Yudisa fue un tema que sí me dolió, me dolió muchísimo porque yo a ella la quiero más allá del 'Desafío' y mis sentimientos hacia ella siempre fueron honestos, muy sinceros y pues es un juego, la entiendo, quiso jugar así, chévere. Como le dije a ella, tranquila (...) Pero más allá del juego, me dolió el sentimiento hacia ella", explicó.

Asimismo, señaló que sigue queriendo a su colega y que respeta la decisión que tomó de enviarla para la escuadra rival y quedarse con Valkyria, una de las mujeres más fuertes de todas las temporadas del formato.

Esta elección de la joven causó todo tipo de reacciones en redes sociales. Aunque algunos la apoyaron, otros la criticaron fuertemente, argumentando que debió haber sustituido a Lucho por Kevyn y fortalecerse a sí misma teniendo en cuenta que Andrea Serna anunció oficialmente la llegada de la etapa final en la que los competidores deben seguir luchando por mantenerse en el juego, pero como duplas y no en una competencia individual.

