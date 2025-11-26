En vivo
La Usurpadora
Síguenos en:
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Mencho dice si actuó en el 'Desafío' con su lesión de rodilla para cumplir tarea de El Elegido

Mencho dice si actuó en el 'Desafío' con su lesión de rodilla para cumplir tarea de El Elegido

Luego de su eliminación del reality de los colombianos, la Súper Humana visitó el set de 'Día a Día' y confesó cómo percibió el momento en que fue seleccionada como El Elegido.

Publicidad

Publicidad

Publicidad