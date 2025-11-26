Mencho dice si actuó en el 'Desafío' con su lesión de rodilla para cumplir tarea de El Elegido

Cristian y la deportista olímpica quedaron eliminados oficialmente de La Ciudad de las Cajas debido a una lesión en el hombro del Súper Humano. Este 26 de noviembre, la Semifinalista que reemplazó a Katiuska luego de su expulsión visitó el set de 'Día a Día' para hablar con Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Iván Lalinde y Carlos Calero acerca de su paso por el exitoso formato.

Durante la entrevista, la competidora confesó qué fue lo que pasó por su mente cuando la producción le puso como tarea secreta fingir en cualquier pista una lesión y hacer perder a su equipo. Cumplir con esta tarea generó una verdadera polémica no solo porque ganó una prueba en el Box Rojo para quedarse con el primer servicio de mensajería, sino también porque perdió en un Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, en el que estaba en juego 'El Robo del Siglo', donde Gamma lo perdió todo.



"Yo quiero aclarar algo, yo sí tengo mi lesión de rodilla. Yo en los Juegos Olímpicos tengo una lesión de rodilla, es más, tengo cirugía de lesión de rodilla, lesión con DAR grado 5, que me tocó competir en Juego Olímpicos con esa lesión, entonces yo fui al 'Desafío', los doctores sabían", explicó.

Según informó, dos semanas antes de esa prueba, esta zona del cuerpo se le empezó a inflamar. Fue allí, cuando Gómez interrumpió para recapitular, señalando que esta condición no afectaba el rendimiento que tenía en el terreno de juego y que no significaba un peligro su integridad.

Mencho indicó que no pensaba en cumplir con la misión debido a que es una deportista de alto rendimiento y que su objetivo siempre será ganar en las pistas; sin embargo, hizo énfasis en que las cosas se dieron de tal forma en que ella pudo cumplir con la misión y quedarse con la suma de diez millones de pesos.

Ante este panorama, Lalinde juzgó el hecho de que en el siguiente ciclo se molestara por recibir el Chaleco de Sentencia; sin embargo, ella se defendió argumentando que estaba convencida de que se respetaría el orden para portar la temida prenda.

