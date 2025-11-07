Cuánta plata tenía Mencho antes de reemplazar a Katiuska por su expulsión del 'Desafío'

Mencho y Gio se convirtieron en los participantes más afortunados del programa de Caracol Televisión al regresar al formato en la Recta Final con la expulsión de Katiuska. Muchos fanáticos, han empezado a hacer sus apuestas acerca de cómo creen que será su proceso y hasta se han preguntado cuánto dinero tenían antes de quedar eliminados.

Cuánta plata tenían Mencho y Gio al quedar eliminados del 'Desafío'

Los participantes quedaron eliminados luego de competir en el Box Negro contra Zambrano y Tina. De acuerdo con datos de la producción, el exmilitar francés salió con la suma de 5 millones 600 mil pesos, mientras que Mencho poseía un capital de 22 millones 40 mil pesos que incluía la suma que obtuvo por cumplir con la tarea secreta de El Elegido.



Ambos Súper Humanos fueron convocados por el programa a Cartagena, ciudad desde el que se dio inicio oficialmente a una de las pruebas más importantes de la temporada: el 'Desafío' versión carrera por Colombia. Cuando fueron abordados por Andrea Serna respecto a cómo recibían esta noticia, no dudaron en mostrarse muy agradecidos de tener una segunda oportunidad para cumplir sus sueños.

"Es sorprendente, todo está escrito y entonces si esta es una nueva oportunidad, la aprovecharé de gran manera", dijo la deportista olímpica, por lo que su compañero complementó: "Solo diré una frase 'todo con Dios y nada sin él'. Aquí estoy y voy a darla toda".



Cuánto dinero perdió Katiuska tras su expulsión del 'Desafío'

La regla general indica que los participantes que quedan expulsados de la competencia se quedan con las manos completamente vacías, por lo que la entrenadora fitness perdió una cifra que se acercaba a los 100 millones de pesos. Este monto lo alcanzó no solo por su desempeño en el Desafío de Capitanas, sino también debido a los reconocimientos al Mejor Equipo del Ciclo para Omega, los premios y la ejecución del Robo del Siglo, castigo contra Gamma.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.