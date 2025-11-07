¿Katiuska estuvo a punto de ser expulsada del 'Desafío' antes? Hizo lo que nadie intentó

La entrenadora fitness se convirtió, sin duda, en una de las Súper Humanas más recordadas de todas las temporadas del reality de los colombianos no solo por su expulsión, sino también por su polémica personalidad. De hecho, uno de los momentos más recordados de su paso por Tobia, Cundinamarca, tuvo lugar en la etapa de tres equipos.

¿Katiuska estuvo a punto de ser expulsada del 'Desafío' antes?

Durante el capítulo emitido en pantalla el 24 de septiembre, la competidora aprovechó el paso de Tina por la escuadra rosada para pedirle que no les dejara el Chaleco de Sentencia, sino que lo llevara a Gamma, pues quería avanzar junto a sus compañeros lo más que se pudiera en la competencia. A cambio de este favor, ofreció inicialmente la suma de cuatro millones de pesos y después aumentó la cifra a 10 millones de pesos.



Sin embargo, este trato nunca se finalizó, por lo que la temida prenda terminó en manos de Juan, el mejor amigo de la joven dentro del exitoso formato.

En 'Día a Día', de hecho, los presentadores hablaron del tema y recordaron que nunca antes un participante había ofrecido dinero para evitar ir a Muerte y se sintieron aliviados de que Tina no aceptó porque desconocen la decisión que pudo haber tomado la producción al respecto.



El señor Luis Rafael Bula también se pronunció en medio de matutino en aquella ocasión, mencionando que estaba en desacuerdo con su hija, pero añadiendo que siempre la ha considerado una persona muy inteligente y estratega:

"No me gustó como padre, pero hace parte del juego, ellos son buenos competidores, ahora mismo están ganando, están fortalecidos, tienen los mejores competidores, entonces no me pareció en nada lo que hizo, la oferta que le hicieron a Tina. Ese es el juego y debe ser así", dijo.

Xiomara Mendoza, madre de Katiuska, por su parte, dijo que tomó esta decisión debido a que Juan quizás solicitó su ayuda y ella accedió teniendo en cuenta la estrecha relación que los caracteriza.

