En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Participante es expulsada y Andrea Serna da duras palabras: “Traicionó la confianza”

Participante es expulsada y Andrea Serna da duras palabras: “Traicionó la confianza”

Antes de abrir la caja de cada uno de los semifinalistas, Andrea Serna, la presentadora del Desafío Siglo XXI, revela que una participante traicionó la confianza y que por ello debe abandonar la competencia de inmediato.

Publicidad

Publicidad

Publicidad