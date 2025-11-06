Participante es expulsada y Andrea Serna da duras palabras: “Traicionó la confianza”

En este capítulo 88 del Desafío Siglo XXI, los participantes saludaron a Andrea Serna desde su casa, quienes tuvieron un tiempo para poder descansar y compartir un momento especial con sus seres queridos, a quienes no veían desde hace un buen tiempo.

Quién salió expulsado del Desafío

Tras unos minutos después, la presentadora confirmó que tenía una noticia para darle a todos los semifinalistas. Fue ahí cuando reveló que había sucedido algo y para ello, dio las siguientes palabras que dejó a más de uno shock.



“Dada la gravedad, tengo y me veo la obligación de compartirla con todos ustedes. En este programa, seguimos creyendo en algo que para muchos parece haberse desvanecido. Aquí creemos en la palabra. Le damos valor a lo que se promete. En últimas, seguimos siendo defensores de los valores, de los principios. Quizás por eso, por mantenernos firmes a esos principios, es que este programa lleva 21 años al aire”, agregó.

Por otra parte, indicó que durante todo este tiempo ha habido un valor que superar cualquiera, y es la confianza. Agregó que lo que los une es un compromiso moral y tras esto, afirmó que se confirmó que una participante rompió uno de los pilares más importantes de este programa de los colombianos, “la confidencialidad”.

“Personas de su entorno más cercano, accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero. Esa acción traicionó la confianza que construimos juntos y afectó el esfuerzo de todos los que hacemos posible esta aventura. Por esta razón, esta participante debe abandonar inmediatamente esta competencia”, añadió.



Luego, Serna confirmó que se trata de Katiuska. Frente a esto, la presentadora no dudó en decir que le dolía profundamente tener que decirle esto, porque la veía como una mujer fuerte, disciplinada, y como una posible ganadora.

“Este juego, como la vida misma, se construye sobre la honestidad y los valores que elegimos defender. Siempre he tenido claro que la competencia termina, pero los valores se quedan, ese es el verdadero Desafío. Katiuska, me duele en el alma tener que decir esto, pero tu historia en este Desafío ha terminado”, puntualizó.

