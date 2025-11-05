Valentina, tras su salida del ‘Desafío’, se sincera sobre Lucho: “Era momentáneo”

Valentina, la más reciente eliminada del ‘Desafío Siglo XXI’, se sentó al frente de las cámaras para hablar sobre su vínculo cercano con Lucho, el exintegrante de Alpha, y si pasará algo entre los dos después de que se encuentren por fuera de la competencia.

Qué dijo Valentina de Lucho, del 'Desafío'

"Nosotros hablamos. Siento que yo fui muy clara desde un principio diciéndole que afuera tenemos una vida, familia, y otros proyectos en los cuáles toca conocernos un poco más. Estando en la competencia, todo era como momentáneo”, empezó diciendo.



Por otra parte, destacó lo buena persona que es Lucho, y que antes de que él quedara eliminado del Desafío, llegaron a la conclusión de que se iban a conocer, y ver si era posible estar juntos. Fue muy contundente con su respuesta afirmando que solo espera que la situación se de espontáneamente.

“Yo la pasé muy bien, es una persona que me cae espectacular y obviamente, la quiero conocer afuera. Eso habíamos acordado, que cuando saliéramos nos íbamos a ver y dejar que todo fluya", añadió.



Valentina, del Desafío, habla de Gio

Por otra parte, habló de Gio, con quien compartió en la casa Gamma. Allí dejó claro que se llevó muy bien con todos los integrantes que conoció, pero que con Gio tuvo “roces”, porque según lo que indicó “tocaba decirle las cosas como son”. Asimismo, dice que al equipo le faltó estrategia y comunicarse de la mejor manera, para lograr así ganar más competencias en los Boxes en La Ciudad de las Cajas.

Valentina revela en quién confiaba en el 'Desafío'

Adicionalmente, reveló cuáles eran esas personas en las que más confiaba y en las que no. En primera medida dijo que a ciegas mencionaba a Gero y a Manuela. Posteriormente, dijo que al comienzo ese sentimiento no lo generaba Tina, pero después se dio cuenta cómo era. “Me di cuenta de que no es envidiosa”, puntualizó en medio de la entrevista, tras su salida del Desafío Siglo XXI.



