Quién era el Elegido del 'Desafío': Katiuska le dijo que resultó muy buen actor

En el capítulo 86 del Desafío Siglo XXI se vivieron todo tipo de emociones. Antes de disputar el Desafío a Muerte entre Gio, Zambrano, Tina y Mencho, se reveló quién fue el Elegido de este ciclo y si cumplió con su misión para quedarse con los 10 millones de pesos.

¿Quién era el Elegido del Desafío?

Andrea Serna le dio la oportunidad a los participantes de compartir sus teorías sobre quién podría ser el Elegido y cuál era su tarea, pero ninguno se atrevió a hacerlo. Fue entonces cuando la presentadora pidió al Elegido salir a la luz, y de inmediato Rata se dirigió al centro de la pista.

“La tarea era que en este último ciclo no me llegara chaleco. Al principio se puso un poco tediosa, pero era muy cumplible porque habíamos dicho en el equipo que queríamos tener un ciclo perfecto. Me enfoqué en eso porque la tarea no afectaba a mi equipo. Al final perdimos una prueba que era la más importante, la que definía el primer chaleco de hombres. Se me estaba complicando, pero lo dejé todo en manos de Dios”, explicó el integrante de Omega.



La revelación sorprendió a Katiuska, quien no podía creerlo y comentó: “Ratica resultó ser muy buen actor”. Además, le contó a Andrea Serna que en la casa habían apostado 20 millones de pesos que la Elegida era Mencho y que incluso pensaron que la iba a sacar de la competencia sin tener que enfrentarse en el Box Negro.

