Los ocho participantes que aseguraron su cupo en la siguiente fase del 'Desafío'

En el capítulo 86 del Desafío Siglo XXI, hubo varios momentos que dejaron impactados a los televidentes. El primero fue cuando Gio y Leo tuvieron un fuerte choque, y tuvieron que salir de la competencia en el Box Rojo, porque por recomendación médica, debían descansar todo el juego.

Como Gio aún seguía con dolor, se lo tuvieron que llevar en ambulancia por el incidente que tuvo y así revisarlo mejor. Por su parte, al integrante de Omega le pusieron un cuello, luego de aquel suceso que no solo preocupó a los participantes que estaban en la pista, sino también a los que estaban descansando en la casa.

Posteriormente, Zambrano también salió afectado en medio de la prueba, quien recibió un fuerte golpe en la cabeza. Algunos del Desafío tuvieron que ayudarlo a pararlo, para ser revisado por un paramédico. A pesar de todo lo que ocurrió, Omega ganó y por eso tuvieron la oportunidad de enviarle el castigo a Gamma.



Top 8 de los participantes que pasan a la siguiente fase del Desafío

Luego de que Gio llegara de la revisión médica, se puso el chaleco y al competir con Zambrano, quedó eliminado. Además, como Mencho y Tina se iban a efrentar en el Box negro, la integrante de Gamma también salió de la competencia. Así las cosas, así quedó conformado el top 8



Mujeres

Tina

Katiuska

Rosa

Yudisa



Hombres

Zambrano

Potro

Rata

Leo

