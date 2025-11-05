En vivo
Desafío Siglo XXI
Rifirrafe entre Zambrano y Gio: uno frena en seco al otro en el 'Desafío'

Hay tensión en la llamada de Andrea Serna y Gio reacciona a las palabras de Zambrano e incluso señala que son provocaciones, pues él nunca declaró una guerra en su contra.

