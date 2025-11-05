Gio, eliminado del ‘Desafío’, lanza pulla a tres participantes: “No se puede confiar”

En este capítulo 87 del Desafío Siglo XXI, hubo cuatro participantes que se enfrentaron a Muerte en el Box Negro, Zambrano (Omega), Tina (Omega, Gio (Gamma) y Mencho (Gamma). En esta oportunidad, dos los dos integrantes del equipo naranja tuvieron que despedirse de sus compañeros.

Ninguno quería irse de la competencia, pero les agradecieron por esta experiencia y por haber vivido momentos únicos. Aunque no hubo llanto, sí se sinceraron y cada uno esperar que el mejor gane la competencia, y se logre llevar esos $1.200 millones y puedan tener su nombre en la copa. Ahora bien, tras esto, Gio se confesó ante las cámaras y no dudó en hablar de su paso por el reality.

“Después del golpe que recibí en el Box Rojo, la verdad estoy bien, gracias a Dios, pero sí sentí hoy en la competencia mucho mareo. Después de la salida de Juan, lastimosamente por un problema médico, me dio la oportunidad de volver y darlo todo por Gamma, llevarle un par de victorias que fueron muy importantes para mis chicos. Así permitimos que una chica y un hombre del equipo sigan en la competencia. Lo que más voy a extrañar del Desafío, las competencias”, empezó diciendo.

Por otra parte, se refirió a tres de sus compañeros, revelando que no se puede confiar en ellos. “En quién no se puede confiar de los que están acá. En Zambrano, en Rosa, Katiuska, esos tres son los más que uno no puede, pero ya llega un momento en donde no se puede confiar en nadie”, agregó. Esto se da, luego de los diferentes enfrentamientos que tuvieron ellos con Gio en el ‘Desafío’.



Adicionalmente, el que confirmó Gamma dijo que, para él, el ‘Desafío Siglo XXI’ se lo va a ganar Potro o Yudisa. Y terminó la entrevista con las siguientes palabras. “Muchas gracias, la di toda y me voy con el corazón en alto”.

Es de destacar que, a Gio ya lo habían eliminado en el Box Negro. Fue precisamente Potro quien logró llegar primero a la meta y asegurar su puesto en el programa de los colombianos. Sin embargo, como Juan se fue del reality por una lesión en su dedo, al integrante de Gamma lo llamó Andrea Serna para comunicarle que podía volver a ocupar el lugar de su compañero. Cuando entró al Desafío, tuvo que llegar a Playa Baja, en donde estaba su equipo.

