Primeras palabras de Katiuska al ser expulsada del ‘Desafío’: “Toca saber en quién confiar”

En el capítulo 88 del Desafío Siglo XXI, se vivieron intensas emociones tanto para los ocho semifinalistas como para los televidentes que no se pierden un solo segundo del programa. La salida de la barranquillera fue lamentada por muchos, y tan pronto Andrea Serna le comunicó que su historia en la competencia había terminado, Katiuska expresó sus primeras palabras.



Qué dijo Katiuska al ser expulsada del 'Desafío'

“Sé que es mi responsabilidad, aunque no haya sido mi culpa. Debo asumirla, aunque me duela y me cueste. No hubiese querido que las cosas fueran así. Pensar que todo el esfuerzo se fue, se cayó… nada, toca saber en quién confiar, aprender de los errores y asumirlo”. Con la voz un poco entrecortada, agregó: “A veces uno comete errores por inocente o por confiado, pero siguen siendo errores. Toca aprender, agradecer por todo lo vivido y seguir adelante”.

Minutos después, las cámaras mostraron a Katiuska llorando en su cama, sin dar la cara ante las cámaras del reality.



Por qué expulsaron a Katiuska del ‘Desafío Siglo XXI’

Cabe recordar que durante la videollamada, Andrea Serna reunió a los semifinalistas para informarles sobre un giro inesperado en la competencia, relacionado directamente con la participante.

“Personas de su entorno más cercano accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero. Esa acción traicionó la confianza que construimos juntos y afectó el esfuerzo de todos los que hacemos posible esta aventura. Por esta razón, esta participante debe abandonar inmediatamente la competencia”, explicó la presentadora.

