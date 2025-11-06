Con cuánta plata llegan Katiuska, Zambrano y los demás Semifinalistas del 'Desafío' a la Recta Final

Todo está listo para ver la Recta Final de la producción de Caracol Televisión. Andrea Serna les dio autorización a los ocho Semifinalistas el pasado 5 de noviembre de abandonar Tobia, Cundinamarca, y reunirse con sus seres queridos durante una corta temporada antes de conocer quién será el ganador de esta edición del formato.

Con cuánta plata llegan los Semifinalistas a la Recta Final del 'Desafío'

Los Súper Humanos hablaron en exclusiva sobre las expectativas que tienen respecto a esta nueva etapa del juego y también dieron detalles de cuánto dinero alcanzaron a sacar de la competencia gracias a los castigos, los premios y los reconocimientos a su desempeño en cada uno de los Boxes.



El participante con menos dinero ahorrado es Potro, de Omega. Según indicó, alcanzó a reunir una cifra que oscila entre los 11 y los 12 millones de pesos.



Seguido del boxeador, se encuentra Rosa con 27 millones 500 mil pesos, Zambrano que recogió 27 millones 550 mil pesos, Tina que tiene en total 36 millones 340 mil pesos y Leo con 44 millones de pesos cerrados.

Katiuska y Rata son los participantes con más plata en la producción. La capitana de la casa rosada tiene en sus bolsillos la suma de 86 millones 610 mil pesos, mientras que el competidor de OCR guarda 97 millones 40 mil pesos.

De Yudisa no se tienen registros exactos; sin embargo, sí se conoce que la escuadra naranja atravesaba por una mala racha que incluso la llevó a permanecer una temporada en Playa Baja ante la falta de capital.

Es necesario mencionar que Gamma inició siendo uno de los equipos más fuertes y con más dinero; sin embargo, esto cambió con el Robo del Siglo, cuando los rosados los dejaron sin un solo peso. Desde entonces, Omega tomó el liderazgo de la contienda y empezó a demostrar que su fuerza no solo estaba en las competencias, sino también en la estrategia que estaban implementando.

