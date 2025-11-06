Qué pasará esta noche en el 'Desafío': primeras imágenes oficiales de la Recta Final

Inicia oficialmente una de las etapas más esperadas del programa de Caracol Televisión, así lo dio a conocer la presentadora caldense al final del capítulo 87 cuando se reuniró con los ocho semifinalistas y les dio autorización para salir de La Ciudad de las Cajas a reencontrarse con sus seres queridos y recargar energías para la siguiente fase.

Qué pasará esta noche (6 de noviembre) en el 'Desafío

Caracol Televisión liberó el avance del episodio 88 que será transmitido este 6 de noviembre a partir de las 8:00 p.m. Allí se logra observar a Andrea Serna saludando por medio de videollamada a Rata, Zambrano, Leo, Potro, Yudisa, Rosa, Katiuska y Yina desde un lugar que, para sorpresa de todos, no es Tobia, Cundinamarca.



Durante el encuentro no solo les recuerda que tienen en su poder unas cajas misteriosas que no podían abrir, sino que también les cuenta que los fanáticos del formato votaron para volver a ver a sus favoritos en el terreno de juego una vez más.



Sin embargo, lo que en realidad llama la atención, es el hecho de que revela que un Semifinalista quedará eliminado.

"Llego con una noticia (...) Esa acción traicionó la confianza (...) Debe abandonar inmediatamente esta competencia", señala.



En qué va el 'Desafío del Siglo XXI'

La producción se encuentra en uno de los momentos más decisivos. Con la eliminación de Mencho y Gio de Gamma, se confirmaron los cuatro hombres y las cuatro mujeres que deberán dar lo mejor de sí mismos en el tramo final de esta competencia.

Durante el capítulo emitido el pasado 5 de noviembre se conoció también que El Elegido fue Rata, quien cumplió con la tarea secreta de evadir a toda costa el Chaleco de Sentencia. Según explicó, al inicio estaba enfocado en lograr un Ciclo Perfecto para Omega y, aunque no lo logró, la temida prenda llegó a manos de Zambrano y no de él.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.