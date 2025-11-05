Ex de Aida Victoria le habría enviado indirecta a la influencer en dedicatoria a su hijo

Desde que se conoció la discusión que sostienen la creadora de contenido digital y su expareja sentimental, muchos seguidores han estado atentos al desarrollo de la historia. Recientemente, 'El Agropecuario' apareció en su cuenta oficial de Instagram para publicar un video junto a su bebé; sin embargo, fue la dedicatoria que le puso al menor la que llamó la atención de sus seguidores.

"Te amo y te amaré siempre. Voy a luchar por ti como dé lugar, solo te digo que estamos con Dios y las verdades tarde o temprano salen a la luz. Solo Dios, mi familia y tú sabes la falta que me haces, te adoro con mi alma pero en cualquier momento la justicia llega😍🐣🤗🙏", escribió.

El hecho tuvo lugar luego de que la hija de la excongresista asegurara públicamente que desde que dio a luz se ha hecho cargo física y económicamente del pequeño Emiliano y añadiendo que está en todo el derecho de rehacer su vida sentimental. Esta confesión ocurrió justo después de que una seguidora la criticara por haber emprendido un viaje a Cancún con el que podría ser su nuevo novio.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet ante el post de Juan Tejada no se han hecho esperar, pues muchos lo criticaron por usar presuntamente a su hijo para enviarle indirectas a su expareja sentimental.



"El que mucho habla, poco hace", "Cómo vas poner fotos de tu bebé tirándole pullas a la mamá, respeta a tu hijo no lo uses para eso", "Los bebés son para protegerlos, no exponerlos ante el mundo solo por querer tirar pullas. Si la verdad siempre sale a la luz, entonces deja porque el tiempo de Dios es perfecto, y tarde o temprano todo se sabe 🙌", "Este video se ve tan reforzado... No aclare, mijo, que oscurece", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Esta no es la primera vez que Tejada se pronuncia sobre el tema, pues también había ofrecido una declaración en la que aseguró que encontraba sospechoso que Merlano terminara mal con todas sus parejas; por lo que la acusó de ser la responsable de que sus relaciones no lleguen a feliz término.

