Cuándo son los Latin Grammy 2025: fecha y hora en Colombia para el en vivo

Todo está listo para la celebración de la edición número 26 de los Latin Grammy 2025 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos. Los fanáticos tendrán la posibilidad de disfrutar no solo de la gala, sino también de la alfombra roja por la que desfilarán las figuras más importantes de la industria musical.

Fecha y hora para ver los Latin Grammy 2025

La transmisión que está a cargo de Univisión iniciará a las 6:00 p.m. el próximo jueves 13 de noviembre con la antesala. Posteriormente, se dará espacio a la ceremonia a las 7:00 p.m., que contará con la participación de Maluma y Roselyn Sánchez como los hosts oficiales de la velada. A pesar de que esta es la octava vez que la actriz y cantante cumple este rol dentro de la jornada, el paisa se estrenará como presentador, tarea que lo tiene a la expectativa.



Adicionalmente, el colombiano está nominado en dos categorías. La primera de ellas es en la Mejor Canción Urbana por ‘Cosas pendientes‘ y, la segunda, por Mejor Canción Regional Mexicana por el exitoso tema musical ‘Si tú me vieras’.

Dentro de los artistas que confirmó la organización para que hagan una muestra de talento sobre el escenario se encuentran Christian Nodal, Grupo Frontera, Rauw Alejandro, y Morat y Carlos Vives como parte de la cuota colombiana.

Asimismo, recientemente se dio a conocer que Karol G asistirá al evento como uno de los actos principales. De hecho, poco después se informó también que Marco Antonio Solís también tendrá un rol importante en la jornada, por lo que muchos fanáticos especulan que podrían unir sus voces y presentar en vivo 'Coleccionando heridas', canción que hace parte del álbum 'Tropicoqueta' con el que 'La Bichota' sorprendió a sus admiradores en este 2025.

"Necesitamos verla ya", "Amamos", "Esperando a la reina", "Cómo siempre brillando con tu enorme luz que tienes Karito 🇲🇽💕🙏🏻✨🥹", "Lo veré solo por ella", "De Colombia para el mundo entero", "Ella nunca nos dejará de sorprender", "¿Estamos de acuerdo en que este ha sido el año de Karol G?", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.