Premios Heat 2025: presentadores, nominados, cuándo son y en qué ciudad

El próximo jueves 29 de mayo, los fanáticos de la música podrán disfrutar de los Premios Heat, que se llevarán a cabo por primera vez en Medellín, la ciudad que vio crecer a figuras de la talla de Maluma, J Balvin y Karol G. El evento tendrá lugar en el Coliseo Iván de Bedout; se sabe que contará con 29 categorías y aproximadamente 100 artistas nominados.

La alfombra roja iniciará a las 4:00 p.m., pero la gala se emitirá a partir de las 7:00 p.m. (hora Colombia). En cuando a los presentadores, participarán famosos como Marko, Caroline Aquino, Amanda Dudamel y María Laura Quintero, quienes han destacado por su influencia en los entornos digitales.

Conoce a continuación la lista de los nominados:

Mejor Artista Masculino

Feid

Bad Bunny

Carín León

J Balvin

Eladio Carrión

Maluma

Marc Anthony

Rauw Alejandro

Yandel

Mejor Artista Femenino

Karol G

Shakira

Elena Rose

María Becerra

Anitta

Greeicy

Kany García

Natti Natasha

Mejor Grupo o Banda

Morat

Grupo Niche

Piso 21

Grupo Frontera

Ca7riel & Paco Amoroso

Grupo 5

Gente de Zona

Rawayana

Chyno & Nacho

Alexis y Fido

Mejor Artista Rock

Juanes

Mar Rendón

Molotov

Airbag

Ela Taubert

Mejor Artista Pop

Lasso

Juliana

Morat

Yami Safdie

Elena Rose

Manuel Turizo

Fonseca

Mejor Artista Urbano

Feid

Beéle

Ryan Castro

Wisin

Yandel

Ozuna

Blessd

Eladio Carrión

Anuel AA

Arcángel

J Balvin

Myke Towers

Mejor Artista Tropical

Romeo Santos

Carlos Vives

Prince Royce

Eddy Herrera

Felipe Peláez

Silvestre Dangond

El Blachy

Fonseca

Charlie Zaa

Ana del Castillo

Mejor Artista Salsa

Víctor Manuelle

Gilberto Santa Rosa

Camilo

Grupo Niche

Yiyo Sarante

La India

Mike Bahía

Brunella Torpoco

Mejor Artista Región Sur

Ludmilla

Emilia

Anitta

La Joaqui

Tiago PZK

LIT Killah

Ke Personajes

Trueno

Mejor Artista Región Andina

Beéle

Elena Rose

Nanpa Básico

Danny Ocean

Ovy On The Drums

Ryan Castro

Dayanara

Nacho

Andreina Bravo

Mejor Artista Región Norte

Lenny Tavárez

Darell

Jay Wheeler

Tito Double P

Farruko

Netón Vega

Dei V

De La Rose

Artista Revelación

Ela Taubert

Kapo

Alleh y Yorghaki

Luis Alfonso

Majo Aguilar

Maisak

Yami Safdie

Jombriel

Hades 66

Promesa Musical

DND

Mar

Vallejo 777

Soley

La Cruz

Benú

Luister La Voz

Miguel Bueno

Domelipa

Darumas

Jhay P

Valka

Vale Garzón

Influencer Del Año

Yurielkys Ojeda y Valeria Ramírez (Hisyovaleria)

La Segura

Lele Pons

La Divaza

Calle y Poché

Los Montañeros

Untalfredo

Los de Ñam

Luisa Fernanda W

Marko

Felipe Saruma

Mejor Artista Regional Popular

Pipe Bueno

Jessi Uribe

Arelys Henao

Yeison Jiménez

Paola Jara

Carín León

Xavi

Gabito Ballesteros

Luis Alfonso

Mejor Artista Urbano Dominicano

El Alfa

Yailin La Más Viral

La Perversa

Lomiiel

Lismar

Chimbala

Mejor Video

'Si antes te hubiera conocido' - Karol G

'Turista' - Bad Bunny

'Uwaie' - Kapo

'Khe?' - Rauw Alejandro, Romeo Santos

'Alegría'- Tiago PZK , Anitta , Emilia

'Bailar Contigo' - Pipe Bueno, Majo Aguilar

Mejor Colaboración

'Volver' - Piso 21, Marc Anthony, Beéle

'Una Vida Pasada' - Camilo, Carín León

'Orión' - Elena Rose, Boza

'Hasta aquí llegué' - Nanpa Básico, Beéle

'La Plena' - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

'Se Me Olvida' - Maisak, Feid

'En Privado' - Xavi, Manuel Turizo

'Querida Yo' - Yami Safdie, Camilo

'Coqueta Remix', Heredero, Jessi Uribe

'Te Quería Ver' - Alemán, Netón Vega

'Háblame Claro' - Yandel, Feid

'Bala Perdida' - Arthur Hanlon, Ángela Aguilar

Mejor Contenido Plataforma

MoluscoTV

Alofoke Media

DímeloKing

La Nave Podcast /Marko

Chente Ydrach

Vos Podés / Tatiana Franco

Los Impresentables Los40

Juanpis González

Dj Del Año

Marco Carola

DJ Pope

DJ Adoni

Natalia Paris

Gordo

Alex Sensation

Canción Del Año

'Si antes te hubiera conocido' - Karol G

'DtMF' - Bad Bunny

'Nuevayol' - Bad Bunny

'Rio' - J Balvin

'Se me olvida' - Maisak, Feid

'Hasta aquí llegué' - Nanpa Básico, Beéle

'Chismofilia' - Luis Alfonso

Productor Del Año

Ovy On The Drums

SOG

Master Chris

Sky Rompiendo

Icon Music - Jowan y Rolo

Sergio George

Edgar Barrera

Director Videoclips Del Año

Darío Burbano

Evaluna Montaner

Rodrigo Films

Félix Bollaín

Pedro Artola

Sebas Sánchez

Nuno Gomes

Álbum del Año

'Cuatro' - Camilo

'DeBÍ TIRAR MÁS FOTOS' - Bad Bunny

'Cosa Nuestra'- Rauw Alejandro

'Muevense' - Marc Anthony

'Grasa' - Nathy Peluso

'García' - Kany García

'Tropicalia' - Fonseca

Mejor Canción viral

'DtMF' - Bad Bunny

'Ohnana' - Kapo

'Capaz' - Alleh y Yorghaki

'En Otra Vida' - Yami Safdie, Lasso

'Solcito' - Miguel Bueno, Juan Duque

'Bing Bong' - Yailin La Más Viral

'Con Sonido' Alofoke Music, Bulin 47, Ceky Viciny

'La Plena' W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

Compositor Del Año

Edgar Barrera

Master Chris

Elena Rose

Keityn

Cáceres

Wilfran Castillo

Bull Nene

Mejor Canción para Videojuegos, Series o Películas

'Mi Amor' - De Capitán Avispa - Juan Luis Guerra 4:40, Joy, Luis Fonsi

'Mi Camino' De Emilia Pérez - Selena Gomez

'Cuéntame' De Me Atrevo a Amarte - Majo Aguilar, Alex Fernández

'Al Final' De Moana 2 - Emilia Mernes

Fandom Del Año

Fandom Karol G

Fandom de Lenny Tavárez

Fandom Domelipa

Marcianos - Mar Rendón

TeamLu - Lucia De La Puerta

Fandom Yulerias

Fandom Feid

Team Chivirikas - Yailin La Más Viral

Mejor Canción Religiosa

'Bailando en la lluvia' - Daddy Yankee.

'Tiempos Buenos' - Farruko, Madiel Lara

'Alabaré' - Nacho, Redimi2 y Alex Zurdo

'Rumbo Pa La Iglesia' - Alex campos

'Hay un Gran Rey' - Lirios

'Hay un Gran Rey' - Lirios

'El Amado Viene' - Montesanto.