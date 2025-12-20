Reguetonero ahora es domiciliario: trabajó con J Balvin y Maluma ya lo tiene en la mira

Publicidad

Quién es el reguetonero que trabajó con J Balvin ahora es domiciliario: Maluma ya le habló

Riko El Monumental es un artista urbano que se volvió viral tras publicar un video en el que explicó que, debido a su situación económica, decidió buscar otras formas de ingresos.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 20 de dic, 2025
Reguetonero ahora es domiciliario.