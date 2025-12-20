Reguetonero ahora es domiciliario: trabajó con J Balvin y Maluma ya lo tiene en la mira

Riko El Monumental es un artista de reguetón que hizo parte de la primera generación del género en Medellín y que incluso trabajó con figuras hoy consolidadas como J Balvin. Sin embargo, su nombre volvió a ser tendencia recientemente por una razón muy distinta a la música.

El cantante se viralizó tras publicar un video en el que contó que, debido a su situación económica, decidió trabajar como domiciliario, mientras continúa luchando por sacar adelante sus proyectos musicales. En el clip, Riko habló con honestidad sobre los altibajos de su carrera y los momentos difíciles que atraviesa.

“No sabía cómo empezar este video. No ha sido fácil la situación. Todo el mundo pasa por altas y bajas, por subidas y bajadas”, expresó al inicio, dejando claro que su decisión no responde a la falta de talento, sino a la necesidad de generar ingresos de manera honesta.

En su mensaje, incluso compartió un número de contacto para que personas interesadas en Medellín pudieran comunicarse directamente con él. “Tenemos una situación económica diferente, pero con mucha moral de seguir camellando y seguir haciendo música”, agregó.





Posteriormente, el artista publicó otros tres videos en los que amplió su historia. Allí recordó que llegó a presentarse en eventos como el Concurso Nacional de Belleza y en importantes premios de televisión, lo que contrasta con el momento que vive actualmente.

Estas publicaciones llamaron la atención de colegas del género. J Balvin comentó en tono jocoso: “Qué cuerpazo, papi 😂”, en un video donde Riko se probaba prendas enviadas por el futbolista Juan Fernando Quintero. Por su parte, Maluma también le dejó un mensaje de apoyo: “Con toda, niño 👏👏👏”.



Qué le pasó a Riko, El Monumental

Riko explicó que, aunque sus primeros años en la música urbana fueron exitosos, su juventud lo llevó a tomar malas decisiones. “Yo creo que me equivoqué en muchos aspectos porque era muy joven y no tenía la madurez para enfrentar lo que estaba pasando. Tenía un grupo de trabajo muy grande y el sueldo no alcanzaba”, confesó.

También reconoció que no llevaba una buena relación con algunos colegas del género y que las deudas aumentaron por querer invertir cada vez más en shows más grandes. Esto lo llevó a alejarse de la música y viajar a Europa, donde trabajó en cocinas, haciendo aseo y como domiciliario.

“Me sentía aburrido, muy solo, ya no tenía amigos”, recordó. Lo que lo motivó a regresar a Colombia fue ver cómo artistas con los que llegó a colaborar, como J Balvin, lograban consolidar sus carreras.

No obstante, al volver se topó con una realidad distinta: no lo contrataban para presentaciones. “Yo tenía el ego muy alto y decía: ‘regreso a Medallo y me pego en un momentico’, pero la sorpresa fue grande”, confesó.

Finalmente, el artista dejó claro que no busca caridad. “No quiero ser mantenido de nadie”, aseguró, luego de contar que varias personas le han ofrecido dinero. Su intención, dice, es seguir trabajando dignamente mientras lucha por una nueva oportunidad en la música.

