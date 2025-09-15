Sofía Vergara terminó en urgencias: con alarmante foto se disculpó por no ir a los Emmy Awards

La barranquillera preocupó a sus más de 35 millones de seguidores en Instagram al compartir una galería de fotos y videos con la que explicó por qué estuvo ausente de los Emmy Awards 2025, a pesar de que se había comprometido públicamente a asistir.

"No llegué a los Emmy, pero llegué a emergencias 🤣😩 ¡Perdón, tuve que cancelar! ¡La alergia a los ojos más loca justo antes de entrar en el coche! 🤣🤣", fue el mensaje que escribió la colombiana junto a una foto en donde se le observa el ojo izquierdo completamente irritado y un clip en el que se le ve echándose agua en la cara aparentemente para aliviar la picazón y limpiar el área.

Posteriormente, reapareció en las historias de la misma red social para tomar con buen sentido del humor esta situación, señalando que se encuentra bien:

La intérprete de Gloria en 'Modern Family' asistiría a los Emmy luego de su participación en la aclamada serie de Netflix 'Griselda', en la que da vida a una de las mujeres más importantes del narcotráfico. Este papel la llevó a ser nominada a estos premios (en la edición de 2024) en la categoría de Mejor Actriz de Miniserie; sin embargo, este reconocimiento finalmente se lo quedó Jodie Foster por la producción 'True Detective: Night Country'.

Todo parece indicar que Vergara ya tenía todo listo para llegar al Peacock Theatre de Los Ángeles (Estados Unidos), lugar en el que se llevó a cabo el evento el pasado 14 de septiembre cuando de pronto empezó a sentir malestar y se percató de que su condición era visible. A la premiación también fueron llamados otros famosos como Tina Fey, Jason Bateman, Angela Bassett, Kristen Bell, Jude Law, Sarah Paulson, Sydney Sweeney y Catherine Zeta-Jones para ser los conductores de los premios.

Este ha sido un año lleno de éxitos para 'La Toti', dado su paso por America's Got Talent como jurado. Allí ha tenido la oportunidad de sorprenderse con el talento de los americanos y ha podido trabajar de la mano de grandes figuras de la industria, tal es el caso de Simon Cowell, Howie Mandel y Mel B.

