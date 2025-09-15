Juanes reveló detalles sobre el deceso de su madre y confesó cómo lleva el duelo

El intérprete de 'Es por ti' y 'La camisa negra' está de luto por el fallecimiento de su madre, Alicia Vásquez, a inicios del mes de septiembre de 2025. Aunque había preferido mantenerse reservado sobre el tema, el colombiano decidió romper el silencio y contar detalles sobre el deceso de su progenitora a través de una galería que compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de cinco millones de seguidores.

Mira también: Juanes rompió su silencio sobre la muerte de su mamá con entrañable mensaje



Junto a las fotos de su madre, Juanes confesó que el hecho tuvo lugar el pasado 8 de septiembre a la 1:00 a.m., hecho que lo dejó bastante consternado, pues en estos dían que ha pasado sin ella ha tenido que acostumbrarse a su ausencia. Según dijo, aunque a veces no estaban presentes, siempre se comunicaban por llamada:

"(Era) la que siempre tenía una sonrisa o un buen consejo en mis peores momentos de ansiedad; a la que llamaba todos los días, desde donde estuviera para pedirle su bendición; la que me enseñó la fe a través del amor; la que me enseñó a creer en mí; la que me trajo a este mundo", escribió.

Posteriormente, mencionó que está seguro de que otros familiares como su hermana, Luc; su tía, Adíela; y su papá, Javier, la recibirán en cielo y la acompañarán en el descanso eterno.

Publicidad

Juanes también aprovechó para referirse acerca de cómo lleva el duelo, confesando que no es un proceso lineal, sino que está lleno de múltiples emociones: "El duelo es un proceso lleno de puertas que se abren y se cierran, un camino indescifrable que quizá dura toda la vida. Aquí sigo, buscando en mí la fuerza para continuar".

Mira también: Juanes envió sentido mensaje por la muerte de Miguel Uribe Turbay: "llamado urgente"

Publicidad

Finalmente, se agradeció a todas las personas que se han tomado el tiempo de escribirle para desearle mucha fortaleza tanto a él como a sus seres queridos. Es necesario mencionar que el pasado 12 de septiembre, la familia festejó el primer cumpleaños de Dante sin su abuela paterna, lo que dejó un gran vacío.

Las reacciones ante la publicación de Juanes no se han hecho esperar, pues muchos internautas se han mostrado conmovidos, tal es el caso de Greeicy, que llegó a colaborar con él en la canción 'Minifalda': "Te mando un abrazo apretado compañero! Seguro que gran parte de ella queda en ti. Que fortuna recordar una historia como la que hiciste con ella.

Te amamos 🦋", señaló.

Mira también: Juanes y Karen Martínez fueron captados demostrando su amor en el estreno de 'Pimpinero'