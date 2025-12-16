Cuándo se estrena la segunda parte de la quinta temporada de 'Stranger Things'

La quinta temporada de la exitosa serie de Netflix se convirtió en tendencia en redes sociales como X (anteriormente Twitter), Instagram y TikTok en cuestión de horas tras el lanzamiento de los primeros episodios de esta edición. Ahora, los fanáticos esperan conocer el deslace de la historia que cuenta con la participación de actores de la talla de Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Gaten Matarazzo, entre otros.

Cuándo se estrena la segunda parte de 'Strager Things 5'

El pasado 26 de noviembre se estrenaron los cuatro primeros capítulos de la historia y, aunque dio un panorama general de lo que podría abordar en la gran final, dejó a muchos fanáticos con dudas. Estos interrogantes serán resueltos próximamente, pues Netflix planea liberar el desenlace de la historia este fin de año.



Los episodios 5, 6 y 7 se estrenan el 25 de diciembre, mientras que el último capítulo será liberado un par de días después, más específicamente el 31 de diciembre. Ambas fechas coinciden con la llegada de la Navidad y el Año Nuevo; en Estados Unidos estará disponibles desde las 8:00 p.m., mientras que en países de América Latina se verá desde las 10:00 p.m.

Estas dos últimas entregas profundizarán en el rol de Once y Will, el origen del misterio en Hawkins, cómo deben vencer a Vecna (el principal villano de la historia) y resolver la conexión que hay con el upside down.



Quién fue el creador de 'Strager Things'

Esta serie de ciencia ficción, terror y drama fue creada por los hermanos Duffer, Matt y Ross. Los gemelos estadounidenses son escritores y directores; inicialmente trabajaron en un proyecto conocido como 'Wayward Pines'; sin embargo, con el tiempo se sintieron en la capacidad de hacer su propia serie.

Al inicio, este proyecto se llamaba 'Montauk', pero después decidieron renombrarla.

'Stranger Things' narra la historia de un grupo de amigos que experimenta la desaparición de uno de sus integrantes, Will, quien se esfumó en extrañas circunstancias. Al mismo tiempo, los niños conocen a Once, una niña que llega a Hawkins y que se caracteriza por tener súperpoderes, que usa cuando las personas a su alrededor están en peligro.