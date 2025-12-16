Cómo funcionará ‘La Danza de los Millones’, que les regalará plata a los colombianos

Este martes 16 de diciembre de 2025 se estrena ‘La Danza de los Millones’, un formato que repartirá hasta 120 millones de pesos por capítulo, entre participantes y colombianos que estén conectados con el programa.

Lea también: 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas': seis parejas se van de viaje: lágrimas, perros robóticos y hasta un robo



Laura Acuña es la presentadora del concurso, pero estará acompañada de Godoy y del carismático marranito Fortunato, que custodioará el dinero que dejen caer las celebridades en la bóveda. La santandereana se encargará de comunicarse con alguno de los televidentes, en vivo, y le entregará la plata que está en juego, si responde de manera correcta.

La ‘host’ de 'La Danza de Los Millones' explicó en ‘Día a Día’ que todas las noches habrá dos equipos. Cada uno estará conformado por una pareja de famosos, que deberán pasar pruebas de agilidad y destreza. El que gane se llevará la plata que alcanzó a recoger más la de los contrincantes. La que caiga al piso será para un colombiano.

Publicidad

Cómo inscribirse a ‘La Danza de los Millones’, de Caracol, para ganar plata

Los televidentes que quieran participar por el dinero que quede en la bóveda, deben registrarse en Ladanzadelosmillones.com y descargar la aplicación Ditu. Para ese proceso es obligatorio ser mayor de edad, llenar un formulario con sus datos personales (en caso de no tener inscripción en Ditu) y dejar el número de teléfono.

Las inscripciones no tienen ningún costo y tampoco se requiere de tramitadores para hacer el registro. Laura Acuña también advirtió a los televidentes, en ‘Día a Día’, que en ningún momento se pedirá dinero para participar y que solo ella conoce las preguntas que hará cada noche. Los participantes no deben llamar a ningún lado, sino esperar que la misma presentadora los contacte en vivo y directo.