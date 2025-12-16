Cómo funcionará ‘La Danza de los Millones’, que les regalará plata a los colombianos

Publicidad
Este martes 16 de diciembre de 2025 se estrena ‘La Danza de los Millones’, un formato que repartirá hasta 120 millones de pesos por capítulo, entre participantes y colombianos que estén conectados con el programa.
Laura Acuña es la presentadora del concurso, pero estará acompañada de Godoy y del carismático marranito Fortunato, que custodioará el dinero que dejen caer las celebridades en la bóveda. La santandereana se encargará de comunicarse con alguno de los televidentes, en vivo, y le entregará la plata que está en juego, si responde de manera correcta.
La ‘host’ de 'La Danza de Los Millones' explicó en ‘Día a Día’ que todas las noches habrá dos equipos. Cada uno estará conformado por una pareja de famosos, que deberán pasar pruebas de agilidad y destreza. El que gane se llevará la plata que alcanzó a recoger más la de los contrincantes. La que caiga al piso será para un colombiano.
Los televidentes que quieran participar por el dinero que quede en la bóveda, deben registrarse en Ladanzadelosmillones.com y descargar la aplicación Ditu. Para ese proceso es obligatorio ser mayor de edad, llenar un formulario con sus datos personales (en caso de no tener inscripción en Ditu) y dejar el número de teléfono.
Las inscripciones no tienen ningún costo y tampoco se requiere de tramitadores para hacer el registro. Laura Acuña también advirtió a los televidentes, en ‘Día a Día’, que en ningún momento se pedirá dinero para participar y que solo ella conoce las preguntas que hará cada noche. Los participantes no deben llamar a ningún lado, sino esperar que la misma presentadora los contacte en vivo y directo.