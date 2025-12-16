Publicidad

¿Qué es 'La Danza de los Millones', de Caracol, y cómo ganar plata?

Cómo funciona 'La Danza de los Millones', nuevo formato de Caracol Televisión, y cómo los colombianos pueden participar para ganar dinero viendo el programa.

Cómo funcionará ‘La Danza de los Millones’, que les regalará plata a los colombianos

En el nuevo programa, un formato original de Caracol Televisión, varios famosos se medirán a pasar divertidas pruebas, sin dejar caer billetes. El dinero que caiga será para un televidente.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 16 de dic, 2025
Cómo funciona 'La Danza de los Millones', nuevo programa de Caracol