Carolina Soto llora de pánico en Sudáfrica y Cuervo la saca de quicio: “manos adormecidas”

Por qué Carolina Soto lloró en pánico en Sudáfrica; se le adormecieron las manos
La presentadora afronta uno de sus mayores temores al saltar al vacío en las Torres de Orlando en Soweto, Johannesburgo, Sudáfrica, pero se le va la mano diciendo groserías. Cuervo, por su parte, le da ánimos.
