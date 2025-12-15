Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Vuelta al Mundo en 80 Risas
Boda de Margarita Rosa
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'Desafío'
Programación de Caracol

Por qué Carolina Soto lloró en pánico en Sudáfrica; se le adormecieron las manos

La presentadora afronta uno de sus mayores temores al saltar al vacío en las Torres de Orlando en Soweto, Johannesburgo, Sudáfrica, pero se le va la mano diciendo groserías. Cuervo, por su parte, le da ánimos.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Carolina Soto llora de pánico en Sudáfrica y Cuervo la saca de quicio: “manos adormecidas”

La presentadora afronta uno de sus mayores temores al saltar al vacío en las Torres de Orlando en Soweto, Johannesburgo, Sudáfrica, pero se le va la mano diciendo groserías. Cuervo, por su parte, le da ánimos.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 15 de dic, 2025
Comparta en:
Carolina Soto y Cuervo.