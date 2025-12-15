Cuáles son las parejas de 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas' 2025: hay una argentina

Se terminó la espera y por fin este lunes 15 de diciembre, volverá a las pantallas de Caracol Televisión la nueva versión de La Vuelta al Mundo en 80 Risas. En esta oportunidad, varios famosos estarán acompañados de las mejores duplas para recorrer esos lugares únicos.

Cuáles son las parejas de 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'

Carolina Cruz y Suso el Paspi tomarán rumbo a Puerto Rico y Guatemala. La segunda pareja que los hará reír con sus experiencias es la de Melina Ramírez y Don Jediondo, quienes saldrán con sus maletas a Europa, exactamente a Croacia, Hungría y Eslovenia.



Los terceros que llegarán al programa son Jhovanoty y la presentadora argentina, Florencia Cassi. Él tendrá el placer que mostrarle las mejores paisajes de Colombia, pasando por Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Antioquia, Amazonas y Boyacá. Por otra parte, Laura Tobón y Boyacoman tomarán un vuelo a Asia, para conocer las increíbles vistas de Pekín y Shangahái en China.



La quinta dupla que sorprenderá en esta versión de 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas' es la de Juan Diego Vanegas, chef de 'Día a Día', y Piroberta, quienes recientemente contaron el pequeño problema que tuvieron, tendrán el placer de conocer la deliciosa comida de Canadá. Dentro las ciudades que visitarán están: Toronto, Búffalo, y las Cataratas del Niágara.

Para esta temporada, hay una pareja que viajará por primera vez, se trata de Carolina Soto y Leonardo Cuervo. Ellos alistarán su pasaporte para visitar Sudáfrica y Tanzania, en África. También es importante destacar que, Santiago Rodríguez es el jefe de cabina de los pasajeros y está listo para arrancar esta aventura con todas las parejas que harán reír a más de uno con sus ocurrencias en estos viajes.

Cuándo se estrena 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'

Si quieres saber más sobre esta nueva edición, debes estar conectado este lunes 15 de diciembre a las 8:00 p.m. después de Noticias Caracol, para descubrir qué pasará con cada una de las parejas que estarán en esta nueva edición.

No te pierdas La Vuelta al Mundo en 80 Risas en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.