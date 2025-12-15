Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Leyla
Boda de Margarita Rosa
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'Desafío'
Programación de Caracol

Parejas de 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas': Carolina Soto con Cuervo y más

Si no quieres perderte nada de ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’, sintoniza a las 8:00 p. m. Caracol Televisión y acompaña a cada una de las duplas en lo que está por suceder. ¿Te animas a ver esta aventura?

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cuáles son las parejas de 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas' 2025: hay una argentina

Si no te quieres perder ningún detalle de 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas', debes estar conectado a las 8:00 p.m. para ver lo que pasará con cada una de las duplas, ¿estás listo para esta aventura?

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 15 de dic, 2025
Comparta en:
Parejas de 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas': Carolina Soto con Cuervo y más