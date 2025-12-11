Cuándo inicia 'La Danza de los Millones', el programa con el que podrás ser millonario

Caracol Televisión ya tiene listo el regalo de Navidad para los fanáticos más fieles de su programación. Se trata del lanzamiento de 'La Danza de los Millones', el nuevo programa presentado por la talentosa Laura Acuña que llega para hacerles pasar un rato agradable a los espectadores mientras participan por un jugoso premio cada noche.

Cuándo se estrena 'La Danza de los Millones'

De acuerdo con la promo que liberaron en pantalla, el estreno está programado para el martes 16 de diciembre a las 9:30 p.m., después de 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'. En este sentido, los espectadores podrán conectarse con el capítulo de lanzamiento en el que la presentadora dará las indicaciones del juego para que todos sepan del funcionamiento de este nuevo formato.



"¿Quién se está quedando con la plata de los famosos? Dejen de buscar, vengo a poner la cara. Para participar solo debes entrar a ladanzadelosmillones.com, abrir tu cuenta de ditu y seguir las instrucciones. El regalo de Caracol esta Navidad es volver millonario a un colombiano todas las noches", se escucha en el avance.

Qué se sabe sobre el funcionamiento de 'La Danza de los Millones'

De acuerdo con la información que se reveló en el upfront del canal, evento donde se presentaron las producciones para el 2026, este es un concurso orinal en el que varios famosos se enfrentarán en cada episodio en divertidas y sencillas pruebas. Allí tendrán como objetivo no dejar caer ni un solo billete al piso, pues en caso de que esto suceda, un colombiano tendrá la posibilidad de llevárselo para su casa.





Todas las noches, solo con ver La danza de los millones un televidente se llevará mínimo 60 millones de pesos.



Quién es la presentadora de 'La Danza de los Millones'

Es una destacada presentadora bumanguesa de 43 años que ha acompañado desde hace años a los televidentes en diferentes formatos digitales y de televisión. Los más recientes, de hecho, fueron lanzados por Caracol: 'La Voz Kids', 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas', 'Yo Me Llamo' y ahora 'La Danza de los Millones'. A esto se le suma el hecho de que tiene su propio espacio de entrevistas llamado 'La Sala de Laura Acuña', donde acostumbra a invitar famosos y hablar de sus historias de vida.