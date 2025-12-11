Cuándo se estrena 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas y quiénes son los presentadores

Los humoristas más irreverentes y las presentadoras más hermosas se vuelven a tomar las pantallas de Caracol Televisión en una nueva versión del programa humorístico, la manera más divertida de conocer y disfrutar impresionantes lugares turísticos y curiosos del planeta.

Cuándo inicia 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'

Al regreso de sus viajes, cada humorista contará las diferentes experiencias que vivieron con las bellas acompañantes durante sus viajes y las mil aventuras que cada pareja debió enfrentar.

La vuelta al mundo en 80 risas, gran lanzamiento el próximo lunes 15 de diciembre por Caracol Televisión.

Quiénes son los presentadores de 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas' 2025

Como en todas las temporadas pasadas, el programa de humor que reúne a las familias colombianas estará presentado por Santiago Rodríguez, quien, como novedad en esta ocasión, deja de ser piloto para ser el jefe de cabina de los pasajeros. Además, el set ya no será una sala de espera de aeropuerto, sino un avión que aterrizará en cada uno de los destinos.

En esta oportunidad, dos de los personajes más queridos por los colombianos, Carolina Cruz y Suso el Paspi, viajarán juntos a Puerto Rico y Guatemala, una experiencia de principio a fin.

También, llegan como pareja viajera Melina Ramírez y Don Jediondo, quienes empacaron sus maletas rumbo a Europa, descubriendo Croacia, Hungría y pasando por Eslovenia.

Por su parte, Jhovanoty también regresó para vivir viajes inolvidables, esta vez dándole la bienvenida al programa a la humorista y presentadora argentina Florencia Cassi, a quien le enseñará la cultura colombiana desde Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Antioquia, Amazonas y Boyacá.

Otra de las parejas que los televidentes verán recargada en esta temporada es la conformada por Laura Tobón y Boyacoman, quienes llevarán a los televidentes a las increíbles Pekín y Shanghái en China.

Otros personajes que no podían faltar en esta gran aventura son el chef Juan Diego Vanegas y la carismática Piroberta, la pareja más estable del programa, quienes esta vez vivirán nuevas experiencias y conocerán la cultura de Canadá: Toronto, las Cataratas del Niágara y Búffalo.

Finalmente, dos de los anfitriones que se estrenan como nuevos viajeros de 'La vuelta al mundo en 80 risas', son la presentadora Carolina Soto y el humorista Leonardo Cuervo, quienes disfrutaron y vivieron mil aventuras en Sudáfrica y Tanzania, en África.

En cuanto a Santiago Rodríguez, el jefe de cabina de los pasajeros, habló de cómo se comunica un colombiano en otro país: "Con el mejor diccionario que se tiene a mano si no se sabe el idioma y que durante siglos le ha servido a la humanidad para interactuar con otras culturas: el dedo índice, las muecas y, por supuesto, ¡el humor!", dijo.