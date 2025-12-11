Publicidad

Mencho habló de Yudisa
'Desafío'
'La Influencer'
La Vuelta al Mundo en 80 Risas: cuándo empieza y quiénes son los presentadores - CaracolTV

Carolina Cruz, Suso, Don Jediondo, Melina Ramírez, Florencia Cassi, Jhovanoty, Laura Tobón, Boyacoman y otras figuras serán los presentadores de 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'.

Cuándo se estrena 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas y quiénes son los presentadores

Al regreso de sus viajes, cada humorista contará las diferentes experiencias que vivieron con las bellas acompañantes durante sus viajes. ¡Esta es la fecha de estreno!

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 11 de dic, 2025
Esto es todo lo que debes saber sobre el lanzamiento de 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'.