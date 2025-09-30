En vivo
Caracol TV  / Día a día  / Juan Diego Vanegas volvió a Día a Día tras el nacimiento de su hijo: así va su paternidad

Juan Diego Vanegas volvió a Día a Día tras el nacimiento de su hijo: así va su paternidad

El chef del programa matutino confesó lo activo que ha estado durante los primeros días de vida de su Juan Martín y reveló detalles de su relación con Daniela, su pareja sentimental.

Juan Diego Vanegas volvió a Día a Día tras el nacimiento de su bebé.
Foto: Instagram @juandiegovanegasl, @diaadiacaracoltv y Jennifer Castañeda.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 30 de sept, 2025

