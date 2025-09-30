Juan Diego Vanegas volvió a Día a Día tras el nacimiento de su hijo: así va su paternidad

El creador de contenido digital regresó al programa matutino luego de estar ausente durante dos semanas; por lo que contó cómo ha sido su experiencia como padre de familia en este periodo de tiempo. Según detalló, ha disfrutado mucho de realizar actividades con su bebé como tomar baños de sol y estimular el movimiento de sus extremidades.

"Juan Martín es un chiquito que en las noches está muy bien, tiene su hora medio difícil de 4:00 a.m. a 5:00 a.m., pero es supernormal. Come bien, está creciendo bien", les confesó a Carlos Calero, Catalina Gómez, Carolina Soto e Iván Lalinde.



Cómo se divide Juan Diego Vanegas el cuidado de su hijo con su novia

El chef confesó que es un fiel partidario de que los hombres deben participar activamente en el crecimiento y desarrollo de los bebés, por lo que reveló que ha estado muy pendiente de lo que requiera tanto el recién nacido como Daniela, su pareja sentimental.

"Uno es inútil si uno quiere ser inútil y uno es muy útil si uno quiere ser muy útil. En nuestra casa nos dividimos de una forma muy sencilla. Lo único que puede hacer ella que yo no puedo hacer es darle de comer, el resto de cosas intento hacerlas siempre yo", explicó.

Posteriormente, añadió que se ha encargado de tareas como cambiar los pañales, sacar los gases, arrullar al pequeño, cambiarlo y bañarlo. Fue precisamente esta última actividad la que causó curiosidad en sus compañeros, quienes le preguntaron si le ha dado impresión tomarlo a tan corta edad para asearlo, pues tienen a ser bastante delicados.

"Mi rol en la bañada es tenerlo y la mona lo que hace es ir echándole el agua, entonces cuando le echa jabón se pone muy resbaloso", comentó, añadiendo de esta forma que ha tenido que recurrir a diferentes cursos en YouTube para saber cuál es la forma adecuada de realizar todo el procedimiento.

Finalmente, agradeció a todas las personas que le han escrito para felicitarlo por la llegada del nuevo integrante a su hogar y se mostró emocionado de retomar su agenda laboral.

