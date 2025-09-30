En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Marcela Reyes aclaró la supuesta amenaza contra B- King antes de morir: "Los dos nos perdonamos"

Marcela Reyes aclaró la supuesta amenaza contra B- King antes de morir: "Los dos nos perdonamos"

La DJ colombiana concedió su primera entrevista luego de la muerte de Bayron Sánchez y DJ Regio Clown, quienes fueron hallados sin vida en México luego de un concierto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad