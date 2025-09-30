Marcela Reyes aclaró la supuesta amenaza contra B- King antes de morir: "Los dos nos perdonamos"

La empresaria reapareció en redes el pasado lunes 29 de septiembre para retomar sus actividades laborales y también concedió una entrevista en donde puso punto final a las especulaciones sobre su supuesta vinculación a la muerte del destacado cantante de reguetón y su acompañante. Inicialmente, Reyes se refirió a la amenaza que el mismo Sánchez hizo pública en mayo de 2025 a través de su cuenta oficial de Instagram.

Según explicó, aunque efectivamente él la acusó de ser la responsable de cualquier cosa que le pasara, afirmó que ellos se reconciliaron poco después, sin emitir ningún comunicado público.

Entrevista completa de Marcela Reyes:

"Es más, si Bayron si hubiera sentido amenazado, Bayron me hubiera denunciado a mí por amenazas de muerte y la única denuncia que yo tengo en este momento es por maltrato intrafamiliar, creo que se llama, y Bayron y yo no convivíamos hace siete u ocho meses", mencionó en diálogo con la W Radio.

La discusión inició debido a que ella se enteró de que Bayron iba a conceder una entrevista en donde se pronunciaría acerca de su relación teniendo en cuenta que estaban en pleno proceso de separación luego de haber sostenido un vínculo por más de siete años.

"Ni aquí se habla ni allá se habla e incluso dándole a entender que yo estaba tan sola que mi pareja estaba privada de la libertad. En ningún momento en el mensaje, me gustaría que ustedes lo lean, se interpretó un tipo de amenaza", explicó.

Cuando le preguntaron si es verdad que sostiene un romance con alias Pichi, conocido también como 'El Pablo Escobar de Bucaramanga', líder de la organización criminal Los de San Rafa, Reyes recalcó que ella ya se puso a disposición de las autoridades tanto mexicanas como colombianas y añadió que su vida privada se ha visto envuelta en una serie de señalamientos que han llegado a afectar su salud mental.

"Estamos hablando de un asesinato doble, no estamos hablando solo de Bayron que es lo otro súper importante, eran dos personas, dos, la otra vivía en México. De la otra ya se mostraron conversaciones", señaló la artista.