En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Guajira fue víctima de millonario robo: "Tengo la mitad de la responsabilidad"

Guajira fue víctima de millonario robo: "Tengo la mitad de la responsabilidad"

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la abogada confirmó que le quitaron la suma de dos millones de pesos justo después de llegar a Bogotá.

Publicidad

Publicidad

Publicidad