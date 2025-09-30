Guajira fue víctima de millonario robo: "Tengo la mitad de la responsabilidad"

Kelly Ríos preocupó a su millón de seguidores en Instagram al aparecer el pasado 29 de septiembre en las historias para contar que fue víctima de un robo luego de un incidente que sufrió con una destacada aerolínea. Según explicó, ella tuvo parte de la responsabilidad porque quiso obrar "correctamente"; sin embargo, añadió que esta situación se pudo prevenir.

"Me voy bajando del avión y dejé mi cartera ahí en el asiento de adelante y caí en cuenta cinco minutos después. Quise ser correcta y dije 'no voy a entrar por la salida' mejor voy a donde los de Avianca y les aviso", explicó.

De acuerdo con la respuesta de la empresa, el avión iba rumbo a Barrancabermeja y tenía programada una ruta; hasta que dicho trayecto no se hubiese efectuado, no podrían entregarle sus pertenencias. Este mensaje alertó a la presentadora, quien se mostró visiblemente preocupada porque allí tenía sus documentos, así como también sus tarjetas de crédito.

"Cuando voy en camino me empiezan a llegar mensajes. Han comprado en Temu 300 mil, en Shein 400 mil, inscribieron tu tarjeta en Didi, no sé cuántos mil y yo juepucha. Llamé, llamé, llamé, alcancé a bloquear las tarjetas y mágicamente apareció el bolso en el que había muchas más cosas de valor que creo que no tuvieron el tiempo de revisar", mencionó.

Posteriormente, Guajira señaló que las cámaras de seguridad no funcionan y que la aerolínea aún no le ha dado ninguna respuesta al problema, por lo que por el momento está a la espera de poder recuperar algunos de sus documentos, entre ellos su licencia de conducción y su tarjeta profesional.

La creadora de contenido digital compartió después unas fotografías en Cartagena, por lo que se presume que viajaba desde 'La ciudad amurallada' hasta Bogotá para la grabación de un programa.

Diferentes usuarios se han solidarizado con la causa y han deseado que pueda solucionar este inconveniente lo más pronto posible. De hecho, uno de los primeros en demostrarle su apoyo fue su compañero, el presentador Esteban Hernández, que en el mismo video aseguró de forma jocosa que estaba dispuesto a prestarle dinero si lo llegaba a requerir.